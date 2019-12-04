"Афера" з квартирою Стефанчука: у скандалі поставили крапку

Перший віцеспікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у листопаді повернув понад 39 тисяч гривень, які отримував як компенсацію за оренду житла.

Про це йдеться у відповіді на запит до Апарату Верховної Ради України УНН. Квартиру він орендував у власної тещі.

"Руслан Стефанчук повернув у листопаді 2019 року кошти у сумі 39 650 грн 00 копійок, отримані як компенсація вартості оренди житла за вересень-жовтень 2019 року", – йдеться у повідомленні.

Згідно з декларацією за 2018 рік, Стефанчук проживав у квартирі площею 101,8 кв. м, що належить Тетяні Сітарук. За повідомленнями ЗМІ, Сітарук є матір'ю дружини нардепа, яка до заміжжя носила таке саме прізвище.

Стефанчук повернув компенсацію за житло Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання нарахували зарплату за жовтень. Найбільше за попередній місяць отримав перший віцеспікер Руслан Стефанчук – 54 100 грн.

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