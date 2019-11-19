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19 листопада • оновлено в 23:35
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"Афера" з квартирою Стефанчука: в скандалі помічений важливий нюанс

2.8т
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Віцеспікер Ради Руслан Стефанчук отримав меншу компенсацію за оренду житла, ніж колишній глава парламенту Андрій Парубій.

На це звернув увагу Олексій Чорний у Facebook, прокоментувавши інцидент з орендою Стефанчуком квартири у тещі площею 101,8 кв. м.

Як з'ясувалося, у жовтні Стефанчук отримав 19 500 гривень, тоді як Парубію виділили на дві тисячі більше.

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"А ось попередній спікер Парубій був скромним, економив бюджетні гроші, і жив у готелі Верховної Ради"... Виявляється, що за номер Парубія в готелі з бюджету виділяється 21 450 грн, а за квартиру Стефанчука 19 500 грн. Тому у мене, як у платника податків, питання до Андрія Парубія, може, ви дізнаєтеся у тещі Стефанчука, чи не здає вона ще одну квартиру?" – написав Чорний.

Стефанчук і Парубій

Стефанчук і Парубій

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання нарахували зарплату за жовтень. Найбільше за попередній місяць отримав перший віцеспікер Руслан Стефанчук – 54 100 грн.

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Особи
Андрій Парубій Руслан Стефанчук
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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Гоша Злой
Гоша Злой
и то верно)
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