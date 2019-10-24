Если обычный человек попадается в сети каких-нибудь кредитных мошенников или становится жертвой карточных шуллеров, он совершает не цепочку, а всего одну ошибку! Всего одну! Когда соглашается сыграть с ними в их игру и на их поле.

Цирк с прохождением депутатами полиграфа - из той же серии. Если вы согласились следить за этим и всерьез обсуждать спектакль - все, вас уже развели. Сами виноваты. Коротко о том, почему это цирк. Слишком многое зависит от организации процесса, правильно подобранных вопросов, опыта и физического состояния испытуемого.

Банальный стакан коньяка может принципиально исказить результаты, а если добавить правильный настрой - сами понимаете. Плюс, кто-то всерьез верит в полную объективность процедуры? Добавьте к этому то, что сами эксперты предупреждают - результаты ни в коем случае нельзя трактовать однозначно - только с определенной степенью вероятности. Плюс - в законодательстве Украины и Криминально-процессуальном кодексе использование этого прибора никак не прописано. Потому при любом результате практические последствия в юридической плоскости равняются нулю. Крапка.

Вам интересно, зачем тогда тему так активно раскачивают и почему депутаты охотно согласились сделать из скромного бессмысленного цирка роскошное шоу? Все просто, как логика министра Милованова!

Пока все внимательно следят за Дубинским и Арахамией на полиграфе, обсуждают результаты и спорят кому верить, из поля зрения пропадает главное. Сама суть законопроекта, за который обычно единодушные слуги народа отказались голосовать. А он просто исключает посредников между нами и государственным реестром. Которые вытягивали и будут вытягивать из наших карманов ежедневно по нескольку миллионов гривен. Умножте на 365 дней в году и вы получите цену вопроса. И после этого никто уже не поверит, что депутаты при риске "кого-то" потерять такой куш случайно проголосовали против. И не важно, как в этом случае мотивировали депутатов - простой пачкой вечнозеленых денег или решили вопрос с группами влияния во фракции.

Но эта тема исчезла из дискуссии, все смотрят на полиграф. Обычное отвлечение внимания, фокусники и мошенники знают, о чем я. Второй момент - на повестке для голосования за несколько принципиальных законопроектов, резко увеличивающих реальную власть президента. С изменениями в Конституцию. По его возможности влиять на НАБУ и ДБР, создавать независимых регуляторов по любым интересным вопросам.

А тут еще поправку Геруса по импорту электроэнергии из РФ люди никак не хотят забывать. Значит, будет шоу. Депутаты на полиграфе. Депутаты, кстати, тоже не в накладе, получат свою долю рекламы для доверчивого избирателя. К прочим бонусам, естественно. Ну а серьезные люди получат свои сотни миллионов и новые возможности регулировать процессы в интересах своего бизнеса. Ловкость рук и никакого мошенничества. Они снова сделали вас. Разом, ага...

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