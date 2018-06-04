Аеропорт Гамбурга відновив роботу

Майже сотні пасажирів довелося ночувати в аеропорту. Навіть після відновлення роботи частину рейсів скасували.Після перебоїв через знеструмлення аеропорт німецького Гамбурга відновив роботу близько шостої ранку понеділка, 4 червня. Без електропостачання летовище було від десятої ранку попереднього дня, що зачепило близько 30 тисяч пасажирів. Частково складнощі зберігаються: 10 з 214 вильотів та 23 з 214 прильотів скасовані, повідомила речниця аеропорту. За її словами, причину знеструмлення все ще намагаються встановити, повідомляє агентство dpa.

Напередодні поліція перекрила проходи до зони вильоту. Авіапасажирам, які мали квитки на цей день, рекомендували залишатися вдома. Ті, хто приїхав у аеропорт, поверталися додому або відправлялися в готелі. Німецьке відділення Червоного хреста організувало можливість переночувати просто в аеропорту для тих, хто не зміг знайти собі притулку. Гуманітарні працівники повідомили, що близько 90 осіб переночували у терміналі.

Аеропорт Гамбурга - п'ятий за величиною в Німеччині. 2017 року його пасажиропотік перевищив 17 мільйонів пасажирів. Щодня в аеропорту здійснюються в середньому 200 вильотів і посадок.