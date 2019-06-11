Адвокати оголосять страйк проти "Князєва та його тітушок"

Всі адвокати Київської області оголосять страйк через побиття адвоката у Білій Церкві. Мета — оголошення підозри "тітушкам", яких звинувачують у злісних правопорушеннях на замовлення найвищого керівництва поліції.

Про це йдеться у матеріалі голови Ради адвокатів Київської області Петра Бойка, пише Vector News. За його словами, жорстоке побиття адвоката Олексія Несвітайла трапилося 20 травня 2019 року.

"Били уміло, зі знанням справи, чудово усвідомлюючи, що перед ними адвокат. Били із тупим задоволенням, у людному місці, посеред білого дня, у присутності дружини адвоката, на очах його малолітнього сина. Били лише за те, що він просто виконував свою роботу і став на заваді нищенню майна, яке йому передав суд на зберігання. Навіть коли адвокат уже втратив свідомість і впав безпорадно на асфальт, ці звірі кидалися до лежачого і добивали його", — пише Бойко.

Побиття адвоката Олексія Несвітайла у Білій церкві Vector News

Він зазначив, що Олексій Несвітайло — ветеран АТО, нагороджений орденом "За мужність ІІІ-го ступеня", адвокат за професією, став у важкий час на захист України і гідно пройшов пекло війни. Повернувшись до мирного життя, він знову долучився до правозахисної діяльності, до боротьби за права і свободи людей. "І от його, живого і неушкодженого війною, саме тут, у мирному житті, сволота, яка не нюхала пороху, била і топтала в пилюку, на очах дружини і сина", — обурюється голова Ради адвокатів Київщини.

Дружина тричі телефонувала на "102" і кричала про злочинний напад на її чоловіка. Ніхто із поліції не приїхав. Жодної реакції, ніби хтось дав команду, відзначив Бойко. "Тітушки" ще з годину перебували на місці злочину, і лише коли вони організовано попрямували у бік кав'ярні по вулиці Леся Курбаса, прибув наряд поліції, який, звісно, нікого не виявив і нікого не затримав.

За словами Бойка, лише на десятий день після побиття адвоката розпочалося досудове розслідування місцевими слідчими, та й то після втручання представників Комітету захисту прав і гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області. Поліція не проводила огляд місця події. Перехожі та очевидці власноруч зібрали вибиті зуби адвоката і передали його дружині, а та вже у пакеті принесла ці докази до поліції. Слідство фактично не ведеться. Як зазначив Бойко, винних осіб досі поліція не може ні встановити, ні знайти, хоча практично всі жителі Білої Церкви знають їх, називають прізвища "тітушок", називають навіть спортивний зал, де вони тренуються. Але поліція чомусь безпорадна і бездіяльна, вважає він.

"Питання: а чому поліція раптом стала беззубою?! Але хочу спершу запитати, чи на таку винагороду ветеран АТО, адвокат Олексій Несвітайло очікував від країни? Чи це все, що ми можемо дати нашим ветеранам АТО? Їх б'ють, вбивають — і це нормально? Хто ця "тітушня"? Чому вони поводяться так зухвало і безкарно?", — запитує голова Ради адвокатів Київщини.

Бойко зазначив, що поліція стала беззубою, а "тітушня" зухвалою і безкарною саме тому, що в Білій Церкві відбулося зрощення між злочинними елементами та поліцією. Колеги Бойка переконують: начальник Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції у Київській області Геннадій Мельниченко та його товариш, він же начальник слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції у Київській області Олександр Федорчук створили зі спортсменів "летючий" загін, який виконує замовлення щодо рейдерства, побиття та надає інші специфічні послуги. Тому Бойко запевняє, що за такого високого покровительства є великі сумніви, що "тітушок" знайдуть і покарають.

"Я не знаю, чи правда, чи вигадки, що керівництво Білоцерківської поліції покриває злочинців, але перебіг кримінального провадження щодо побиття адвоката Несвітайла свідчить, що це, напевно, правда", — розмірковує він.

"Більше того, з приводу побиття колеги ми зверталися до прокурора Київської області Максима Киричука, начальника слідчого управління ГУ Національної поліції Київської області Сергія Рекуна, навіть до начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Віталія Невгади. Ми зверталися як формально, так і через неформальні канали, які завжди існують у адвокатів. В усіх високопосадовців була одна і та сама реакція: "Такого не може бути, негайно розберемося і витребуємо кримінальне провадження для розслідування обласним слідчим управлінням". Буквально за пару годин все змінювалося помахом чиєїсь невидимої руки — і всі доходили висновку, що найкращим місцем для розслідування є все ж Білоцерківський слідчий відділ. Потім почали відверто брехати, що комусь там зараз повідомлять про підозру і звернуться до суду про обрання запобіжного заходу", — пише Бойко.

Він стверджує, що у кримінальному провадженні немає жодних змін і результатів. "Воно тихо помирає. А в цей час спортивно підтягнуті молодики продовжують по декілька разів на тиждень виїздити на "завдання" та відпрацьовувати на живих людях спортивні прийоми. На сьогодні, виявляється, це просто бізнес. Питання, чий бізнес?! Невже керівництво Білоцерківської поліції таке всесильне, що під нього "прогинаються" і прокурор області, і керівництво обласної поліції?" — обурився Бойко.

Голова Ради адвокатів Київщини зазначив: відповідь на це запитання треба шукати у тому, що Біла Церква — це вотчина голови Національної поліції України Сергія Князєва, та ще одного вихідця із Білої Церкви начальника Головного слідчого управління Віталія Невгади. "Не думаю, що їм однаково, що відбувається в рідному для них місті. Впевнений, що вони до цього часу знають і контролюють всі більш-менш значущі процеси, які там відбуваються. Тому керівництво місцевої поліції, його кадрове призначення, апріорі не може бути випадковим. Саме у Білій Церкві та у Вінниці був запущений експеримент зі створення підрозділів швидкого реагування, які повинні прибути на місце злочину не пізніше семи хвилин", — продовжує Бойко.

За його твердженням, на місце злочину проти адвоката Несвітайла ніхто за сім хвилин не прибув. Не прибув ніхто і за годину. Лише коли "тітушки" дозволили собі піти з місця події, як уже відомо, тільки тоді прибув наряд поліції.

"Чи не є ці "тітушки" бізнесовим інструментом Сергія Князєва і Віталія Невгади? Не хочеться вірити, але підстав так думати стає все більше з кожним днем бездіяльності у кримінальному провадженні. Закон не працює. Ми не бачимо, як можна домогтися правовими методами справедливості і покарати винних, якщо на їхньому захисті стоять правоохоронні органи", – пише Бойко.

12 червня 2019 року Рада адвокатів Київської області планує провести спільне засідання із КДКА Київської області та за участі представників Ради адвокатів України НААУ. Одне із головних питань, яке стоїть на порядку денному, — це обговорення локального попереджувального страйку адвокатів. На думку Бойка, страйк є доцільним і виправданим. Після оголошення страйку на певний період часу або до моменту повідомлення підозри винним особам у побитті адвоката Несвітайла буде припинено надання будь-якої правової допомоги у кримінальних провадженнях у поліції, прокуратурі, судах на території Білої Церкви.

Він зазначив, оскільки оголошення страйку Радою адвокатів Київської області оформлюється рішенням, то воно є обов'язковим до виконання кожним адвокатом регіону. Відповідно до чинного законодавства, невиконання рішення органів самоврядування адвокатури тягне за собою для адвокатів дисциплінарну відповідальність, зокрема аж до припинення адвокатської діяльності. "Таким чином, у разі штрейкбрехерства колег, ми маємо дієві заходи впливу на них. Але я впевнений, що всі адвокати, як один, підтримають нас у боротьбі із бандитсько-поліцейським свавіллям!" — підсумував Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року у Києві бійці "Беркута" побили відомого адвоката Масі Найєма і декількох активістів під час акції протесту проти відкриття ресторану KFC у Будинку профспілок.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!