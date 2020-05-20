Бабікова захотіли зробити в.о. глави ДБР, незважаючи на конфлікт інтересів: на НАЗК тиснуть

На керівника Національного агентства щодо запобігання корупції Олександра Новікова зацікавлені особи намагаються чинити тиск для сприяння у "протягуванні" на пост в.о. глави Державного бюро розслідувань колишнього адвоката президента-втікача Януковича Олександра Бабікова.

Про це OBOZREVATEL розповіли джерела у НАЗК. За їхніми словами, 60-денний термін, під час якого заступник колишньої очільниці ДБР Ірини Венедіктової Олександр Соколов може виконувати ці обов'язки, уже закінчився. Втім, призначення на цю посаду іншого заступника – Бабікова – є незаконним через конфлікт інтересів.

Як відомо, Бабіков був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича, щодо якого у ДБР є незакриті провадження.

"Зацікавлені особи з п'ятниці минулого тижня намагаються з Новіковим "вирішити" це питання, але він не погоджується. Наразі на Новікова тисне низка зацікавлених у вирішенні питання осіб, щоб він змінив рішення та не перешкоджав призначенню Бабікова", – уточнили джерела.

За їхніми словами, зараз у ДБР колізія, оскільки заступники не можуть виконувати обов'язки більш ніж 60 днів, а будь-яку особу зі складу бюро призначати не поспішають, мотивуючи тим, що це доведеться обґрунтувати президенту, який указом призначає керівника.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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