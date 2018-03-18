Адвокат Трампа закликав призупинити розслідування щодо втручання росіян

Представник президента США укотре назвав розслідування втручання росіян у вибори сфабрикованим. Сам Трамп привітав звільнення одного з важливих свідків у цій справі.Особистий адвокат президент Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у суботу, 17 березня, закликав міністерство юстиції США призупинити розслідування спеціальним прокурором щодо втручання росіян до виборів у США, зокрема щодо кампанії правого популізму в 2016 році. Юрист Джон Дауд назвав цю справу "сфабрикованою" за допомогою "нечистих" доказів, інформує агенція новин dpa.

Він також висловив сподівання, що звільнення екс-заступника директора ФБР Ендрю Маккейба допоможе припинити це розслідування. Останнього вважають потенційним ключовим свідком у цій справі. Критики наголошують, що ці кроки можуть бути "небезпечним" планом задля дискредитації Федерального бюро розслідувань та спецпрокурора Робера Мюллера аж до його звільнення. Дауд також заявив, що у начебто фабрикуванні справи винен екс-директор ФБР Джеймс Комі. Трамп своєю чергою у Twitter назвав розслідування Мюллера "полюванням на відьом".

За даними джерел АР, Маккейб передав команді Мюллера доповіді щодо свого спілкування з президентом, де серед іншого йдеться про діалоги Трампа та Комі. Вірогідно, додає інформагентство, вони можуть вказувати на несправедливе ставлення Білого дому до службовця, а також містити деталі взаємодії Трампа та ФБР, цікаві розслідуванню Мюллера.

Протистояння ФБР і Трампа

Звільнення Маккейба напередодні за півтори доби до офіційного виходу на пенсію було мотивоване рекомендацією дисциплінарних слуб ФБР. Маккейб втратив посаду перед публікацією інспекційного звіту, що, як очікується, містить дані про те, що він начебто допускав витоки інформації пресі та не був налаштований на співпрацю з наглядовим відомством під час розслідування справи з електронним листуванням Гілларі Клінтон.

Трамп неодноразово заявляв про корупцію та обман на вищих щаблях в ФБР. Він також закидав Маккейбові та Комі захист Клінтон від кримінального переслідування. Маккейб у заяві 17 березня назвав своє звільнення "частиною війни адміністрації з ФБР та розслідуванням спецпрокурора", цитує AFP. Білий дім регулярно критично відгукується про "російську справу", Мюллер же останнім часом дедалі більше фокусується на оточенні президента, нещодавно він офіційно зажадав від бізнесу Трампа низку документів.