Адвокат Трампа поставив Зеленського в скрутне становище – західні ЗМІ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані поновив спроби тиску на Україну, щоб Київ провів розслідування по двох справах, в яких зацікавлений Трамп.

Як повідомляє New York Times, розслідування стосується політичних опонентів Трампа, зокрема колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина, який займався бізнесом в Україні.

Кілька місяців тому Джуліані довелося відкласти запланований візит до Києва щодо цієї справи, однак, в останні кілька тижнів він провів кілька розмов по телефону і особисту зустріч з представником нового президента України Андрієм Єрмаком у Мадриді, пише американське видання.

Джуліані, за даними газети, цікавлять дві справи - перша, чи намагалися українські офіційні особи перешкодити обранню Дональда Трампа президентом у 2016 році, і друга - про можливий нелегальний зв'язок між дипломатичними зусиллями віце-президента США Джозефа Байдена і роллю його сина в газовій компанії в Україні.

Джуліані, за словами журналістів, сказав, що діє в цій справі як приватна особа, але Держдеп США знає про його роботу і допомагає йому. Щодо того, чи знає про його зусилля сам президент Трамп, Джуліані не відповів.

Видання зазначає, що президенту України Володимиру Зеленському зараз складно, тому що він отримує зі США протилежні сигнали - від демократів, обурених діями Джуліані, і від американської адміністрації. Тому, розслідуючи ці справи, Зеленський може посваритися або з одним, або з іншим політичним табором США.

Представники президентської команди в Києві поскаржилися американським журналістам, що вже зараз Джуліані створює перешкоди для майбутнього візиту до США президента Зеленського, натякаючи на те, що зустріч у наступному місяці залежить від того, чи почнеться розслідування у справах, що цікавлять Джуліані.

У розмові з газетою Джуліані визнав, що він поставив адміністрацію Зеленського в скрутне становище, але сказав: "Якщо рішення повинно когось розлютити так чи інакше, то треба прийняти правильне рішення". Він додав, що помічник президента з правових питань Андрій Єрмак запевнив його, що розслідування почнуться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через Рудольфа Джуліані розгорівся гучний скандал: адвокат Трампа скасував візит до України через "ворогів" у команді Зеленського.

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