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24 січня • оновлено в 09:35
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Адвокат розповів, де зараз живе Янукович

3.5т
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Колишній президент Віктор Янукович після втечі з України все ще перебуває на території Росії.

При цьому президент-утікач перебуває в РФ тимчасово, розповів "Сегодня" один з його адвокатів Олександр Горошинський.

"У нього там тимчасове проживання", – зазначив юрист.

Горошинський додав, що на даний момент в суді розглядається апеляція на вирок Януковичу, який винесли 24 січня 2019 року. За його словами, є 62 порушення, які були допущені Оболонським судом.

"Апеляція була подана в лютому минулого року. Можу сказати, що засідання йдуть в робочому режимі. Зараз процес "на екваторі", досліджуються матеріали", – розповів Горошинський.

При цьому прокурор Руслан Кравченко, який представляє держзвинувачення в суді підкреслив, що вирок повністю законний і вмотивований.

Віктор Янукович

Віктор Янукович

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня 2019 року районний суд Києва за очно визнав експрезидента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні.

Янукович отримав покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. У вироку зазначається, що дії Росії в Криму кваліфікуються як акт агресії, а дії Януковича – як пособництво в цьому.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Суд над Януковичем
Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Зека на нары, туда же и ЗЕлупу.
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