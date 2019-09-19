Головна Новини
19 вересня • оновлено в 11:10
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Адвокат розкрив підлість Путіна з обміном полоненими

2.8т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін після звільнення українців з полону може затримати ще більше наших громадян.

Таку думку висловив адвокат звільнених українських моряків Микола Полозов, передає "Апостроф". Він додав, що для такої підлості немає перешкод.

"Путін зараз домовився із Зеленським і віддав 35 осіб, потім віддасть 113 осіб. А що йому заважає завтра набрати в тому ж Криму в 10 разів більше?" – сказав Полозов.

Новини
"Небезпечний маніяк!" Озвучена версія, чого Путін домагається від Зеленського

Він додав, що затримання можуть бути не тільки в Криму, але і в Росії.

"Можна нахапати кілька десятків людей і оголосити терористами, екстремістами, диверсантами. Тому цей процес, на жаль, може бути нескінченний, і Кремль може постійно набирати собі заручників і потім торгувати ними з Україною і Заходом", – вважає він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії озвучили терміни нового обміну полоненими з Україною.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
8
Смішно
7
Цікаво
14
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Путин ещё ничего не сделал, но бдительный адвокат уже раскрыл его подлость!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Валевич Борис
Валевич Борис
Скотская страна управляемая подлой сволочью
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
подлость Путина в фантазиях адвоката Полозова.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel