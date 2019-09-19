Адвокат розкрив підлість Путіна з обміном полоненими

Президент Росії Володимир Путін після звільнення українців з полону може затримати ще більше наших громадян.

Таку думку висловив адвокат звільнених українських моряків Микола Полозов, передає "Апостроф". Він додав, що для такої підлості немає перешкод.

"Путін зараз домовився із Зеленським і віддав 35 осіб, потім віддасть 113 осіб. А що йому заважає завтра набрати в тому ж Криму в 10 разів більше?" – сказав Полозов.

Він додав, що затримання можуть бути не тільки в Криму, але і в Росії.

"Можна нахапати кілька десятків людей і оголосити терористами, екстремістами, диверсантами. Тому цей процес, на жаль, може бути нескінченний, і Кремль може постійно набирати собі заручників і потім торгувати ними з Україною і Заходом", – вважає він.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії озвучили терміни нового обміну полоненими з Україною.

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