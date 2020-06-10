"Юридичний треш!" Адвокат пояснив, чим незаконна "підозра" Порошенку

Адвокат Ілля Новіков заявив, що "допит" п'ятого президента Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань не відбувся. Порошенкові намагалися вручити "підозру".

Про це він повідомив під стінами бюро. Мова йде про справу щодо призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. За словами адвоката, ДБР навмисно інспірувало так звану "справу про картини", щоб під її прикриттям вручити Порошенку незаконну підозру.

"Допит не відбувся, бо такого плану – здійснювати допит – не було взагалі. Насправді був план спробувати вручити Порошенку повідомлення про підозру. І щойно ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того, як почався допит, до нас прийшов працівник Офісу Генпрокурора, до речі, не представивши повноваження. Бо лише пані Венедіктова уповноважена згідно закону повідомляти про підозру у таких випадках. І спробував вручити повідомлення. Оскільки це не було згідно закону і згідно процедури, ми відмовилися спілкуватися із цією людиною", – наголосив Новіков.

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"Згідно з позицією, яку вже висловив президент Зеленський, Офіс Генерального прокурора, пані Венедіктова та ДБР фактично скоюють злочин. Вони фактично намагаються притягти до кримінальної відповідальності Порошенка без жодних підстав", – зазначив Новіков.

"Справа про яку йдеться – це справа про призначення пана Семочка заступником голови служби зовнішньої розвідки. Це абсурд. Колишній генпрокурор пан Рябошапка говорив, що це юридичний треш. І так воно є насправді – це юридичний треш", – наголосив адвокат Порошенка.

Новіков зауважив, що генпрокурорка Венедіктова має розуміти, що через підписання такої підозри її можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

"У Венедіктової забрало майже три місяці, щоб прийняти це рішення і щоб підписати проект цієї підозри. Вона могла підписати його з першого дня після свого призначення Генеральним прокурором. Вона не мала волі все це робити. Вона розуміє – я впевнений, – що підписання такої безпідставної підозри означає реальну перспективу для неї самої бути притягнутою до кримінальної відповідальності", – переконаний Новіков.

"Усі розуміють, наскільки це важливо. Це перша за цей рік серйозна спроба здійснення політичного тиску на опозицію. Це політичне переслідування Петра Порошенка як політичного опонента президента Зеленського і як лідера опозиції", – наголосив адвокат п’ятого президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під ДБР 10 червня влаштували акцію на підтримку Порошенка. Його сторонники принесли під бюро картини-фотожаби із карикатурами на президента Володимира Зеленського, генеральну прокурорку Ірину Венедіктову, бізнесмена Ігоря Коломойського у стилі світових шедеврів.

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