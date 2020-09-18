Адвокат Порошенка вказав на показовий нюанс із підозрою для "слуги" Юрченка

Президент України Володимир Зеленський у ручному режимі керує правоохоронною системою, про що свідчать не тільки 58 сфабрикованих справ проти п'ятого президента Петра Порошенка, а й ситуація з притягненням до відповідальності нардепа з фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.

Таку думку висловив адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє сайт "Європейської солідарності".

"Вже понад рік практично всі ресурси ДБР як державного органу сконцентровано на здійсненні політичних переслідувань Петра Порошенка. Всі ці на сьогодні вже десятки так званих кримінальних проваджень, фейкових, які не мають під собою жодного правового підґрунтя, продовжують розслідуватися лише з метою тиску на опозицію, тиску на Петра Порошенка", – переконаний Головань.

На його думку, влада намагається сформувати таку правоохоронну систему, коли силовики виконують чіткі політичні замовлення вищого керівництва держави.

"Це фарс, спрямований на одного-єдиного глядача – того самого, який особисто в ручному режимі керує нашими правоохоронними органами. І, як у разі з паном Юрченком, особисто ухвалює рішення – яким пішаком пожертвувати. І негайно після виступу й коментаря президента України міняється позиція Офісу генерального прокурора, і сумніви про докази, які були зібрано НАБУ, змінюються на пред'явлення підозри", – зауважив Головань.

Він додав, що справи, сфабриковані проти Порошенка, зрештою закриваються за відсутністю події злочину. Однак силовики продовжують витрачати на переслідування п’ятого президента мільйони гривень платників податків.

"Закривалися вони за відсутністю події злочину, було зібрано докази того, що жодної події злочину не було", – зазначив Головань.