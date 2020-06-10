"Венедіктова підписала підозру Зеленському!" Адвокат Порошенка вказав на кричущі порушення

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков розповів, що представники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президентові біля будівлі Держбюро розслідувань із порушенням закону.

За його словами, генпрокурорка Ірина Венедіктова своїми діями фактично підписала підозру президентові Володимиру Зеленському, зазначив Новіков під час брифінгу. Він розповів, що коли Порошенко разом з адвокатами прибув до ОГП, Венедіктова не захотіла вручити підозру особисто і втекла зі свого кабінету.

"У Венедіктової був шанс цю ситуацію виправити. Вона могла особисто, виконуючи свій обов’язок Генерального прокурора, адже це її відповідальність, вона могла це здійснити просто там у кабінеті. На очах у депутатів – вона цього не захотіла", – наголосив Новіков.

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Адвокати Порошенка також нагадали, що попередній генпрокурор Руслан Рябошапка був звільнений з посади саме після того, як відмовився підписувати підозру, підготовлену у ДБР під керівництвом Ірини Венедіктової саме у цьому провадженні. Як відомо, Рябошапка неодноразово публічно називав цю підозру "юридичним трешем".

"Це те саме провадження, яке охарактеризував "100% прокурор Зеленського" Рябошапка як "юридичний треш". Це те саме провадження, яке довгий час незаконно розслідувало Державне бюро розслідувань, тому що це провадження було ДБР не підслідне. Воно його розслідувало за 364 статтею Кримінального кодексу. Тобто це було "зловживання владою або службовим становищем". Це стаття підслідна була Національному антикорупційному бюро. Генеральний прокурор тодішній Рябошапка саме це провадження передав для здійснення досудового розслідування Національному антикорупційному бюро. Потім Холодницький, керівник Антикорупційної прокуратури, встановив своєю постановою, що жодного зловживання владою або службовим становищем там не було", – нагадав адвокат Ігор Головань.

За його словами, жодних дій, які б суперечили інтересам служби, вчинено не було. Як визначено, цей "юридичний треш" постановою Холодницького було повернуто назад до ДБР.

"Після цього його якось "підмалювали" і зараз намагаються представити суспільству як підозру п’ятому президенту Петру Порошенку. Дійсно, вони вже не те, що народили мишу за цей рік політичних переслідувань. Вони народили щось дрібне типу віруса. Звичайно, це за російськими лекалами вистава для одного глядача – того, який обіцяв п’ятому президенту пригоди, і ми як його адвокати також будемо в цих пригодах брати участь. Але це велика ганьба для нашої держави. Серйозні проблеми чекають наше суспільство від того, що встановлюється такий порядок правового нігілізму. Немає такого слова українською, але російською є слово "беспредєл", – переконаний Головань.

"Це насправді треш, бо там нічого немає. Ця справа – це ще один "пиріжок з нічим", – наголосив Новіков.

"Петро Порошенко вже казав, що насправді Венедіктова сьогодні підписала підозру не одному, а двом президентам України. Маючи на увазі Зеленського, який безпосередньо втручався в цю ситуацію, зацікавленість в цій ситуації зараз дуже чітко спостерігається", – резюмував Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко 10 червня після так званого "допиту" у Держбюро розслідувань, де йому незаконно намагалися вручити підозру, прибув до Офісу Генпрокурора, щоб зустрітися із Іриною Венедіктовою.

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