Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що співробітники ДБР, які 26 травня штурмували приміщення Музею Гончара у Києві, свідомо скоїли правопорушення.

За його словами, силове захоплення будівлі означає, що тепер озброєні люди можуть безпідставно вдиратись в будь-яку оселю чи офіс. Головань повідомив, що вже подані заяви про злочин стосовно порушення цілої низки статей Кримінального кодексу України, передає пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Вчора трапилася прямо скажемо непересічна подія. Фактично під покровительством глави держави, гаранта Конституції і дотримання прав людини конституційні права фактично були скасовані. Звичайно, ми подали відповідні заяви про злочин стосовно перевищення прав і повноважень працівника правоохоронного органу, посадового підроблення, фальсифікації так званого протоколу обшуку, перешкоджання законній діяльності журналістів, перешкоджання діяльності народних депутатів, перешкоджання діяльності адвоката і ще ціла низка статей ККУ, які ті люди, які мали б захищати суспільство від злочинів, які вони скоювали самі тут, відкрито, перед камерами ЗМІ", – повідомив Головань.

Він зазначив, що закон дає певні винятки для нагальних питань, наприклад, дозволяє входити у приміщення при переслідуванні злочинців. Також закон дозволяє заходити в приміщення без рішення суду для рятування майна. Наприклад, коли відбувається пожежа.

"Працівників ДБР вчора під покровительством, як ми тепер розуміємо, найвищих посадовців нашої країни використали для скоєння серйозного правопорушення. Вони зламали двері і вдерлися у музейну установу під приводом того, що начебто їм ввижалося якимось чином, що загрожує картинам Петра Порошенка, які були у цьому музеї, якась небезпека і вони туди вдерлися, щоб ці картини рятувати. Таким чином вони виправдали це серйозне правопорушення – тобто проникнення в приміщення без ухвали суду", – наголосив адвокат.

Він заявив, що це абсолютно брехлива підстава, яка не відповідає дійсності. Всі журналісти, які вчора знімали ці події, це бачили.

"Головний герой слідчий Дощенко, до речі, мав ще й недійсне посвідчення – там було неправильно зазначено його посаду і тому він так не хотів його показувати і тому він так не хотів представлятися ні журналістам ні адвокатам ні депутатам. Вони кілька разів відвідали зал, де відбулася виставка, де були розміщені картини. Вони абсолютно чітко розуміли, що там відбувається, в яких умовах зберігаються картини і вони абсолютно чітко розуміли і знали достеменно, що жодної загрози майну не існує", – констатував Головань.

Він наголосив, що тому цей злам дверей і проникнення в приміщення музею і проведення так званого невідкладного обшуку вони вчиняли умисно свідомо, розуміючи, що їхні дії незаконні.

"Усі бачили, що слідчий Дощенко години зо дві ходив тут у дворі з мобільним телефоном біля вуха. І тут можна порівняти цю інформацію з уже сказаною про дзвінки з Офісу президента в ДБР. Тобто його чи примушували, чи вмовляли. І врешті решт із застосуванням сили, із застосуванням фактично зброї, тому що погрожували озброєні люди, було здійснено цей ганебний напад, проведено незаконний обшук. Були фактично вкрадені документи, що підтверджували законність ввезення і придбання картин. До речі, було прямо заявлено, що картини вилучені і передані на зберігання в музей", – нагадав Головань.

Він наголосив, що на цьому правопорушення не скінчилися, оскільки, перевищивши свої повноваження, не зупинилися слідчі перед тим, щоб сфальсифікувати протокол обшуку.

"Обшук проводився десь години три. Я весь час як адвокат Петра Порошенка був присутній всередині в залі. Був присутній при обшуці. Неодноразово звертав увагу слідчих оперативних працівників ДБР і понятих на численні грубі порушення законодавства, які вони скоювали. Це викликало у слідчих істерику – вони кричали на мене, погрожували мені, погрожували, що виведуть мене з приміщення, де вони проводили цей незаконний обшук. І всі ці їхні дії зафіксовані на технічному записі, який вони самі і проводили. Якщо вони його знищать чи загублять – то є інші технічні записи, які доведуть всі ці факти", – розповів Головань

За його словами, після того, як так званий обшук було доведено до кінця, слідчі ДБР втекли, а пізніше стало відомо, що протокол було фальсифіковано. У ньому зазначалося, що Головань не був присутній під час обшуку, і що ніхто жодних заяв при обшуку начебто не зробив.

"Тобто протокол було сфальсифіковано, були порушені мої права як адвоката Петра Порошенка, були порушені права інших осіб, які були присутні при обшуку, які не були зазначені і яким не було надано можливості подати свої зауваження стосовно перебігу обшуку і законності", – заявив Головань.

"Всі журналісти вчора бачили, як з цим фальсифікованим протоколом тікали працівники ДБР. Тому ми зараз маємо цей сумний і навіть страшний прецедент, коли фактично знівельовані права людини. Тобто кожний, вибачте, не сповна розуму працівник ДБР чи слідчий, чи поліцейський, може йому здатися, що у вашій квартирі чи у офісі відбувається щось небезпечне, він може спокійно вдертися. Якщо ці люди, слідчий Дощенко і всі, хто з ним проводив цей незаконний обшук, не будуть серйозно покарані відповідно до тяжкості вчинених ними правопорушень, то це означатиме, що наші з вами оселі більше не захищені, що кожна людина в формі може вибити нам двері, як вони вибили їх в музеї, увірватися і вчинити обшук і забрати все, що їм сподобається", – застерігає Головань.

"Ми говоримо про те, що слід обов’язково захистити наші права. Мова йде не про мене, не про Петра Порошенка, мова йде взагалі про права людини в Україні, про все наше суспільство", – наголосив адвокат.

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