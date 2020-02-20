Головна Новини
20 лютого • оновлено в 17:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Адвокат Порошенка подав до суду на Венедіктову

2.8т
Читати матеріал російською

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директорка Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова продовжує риторику Романа Труби про те, що начебто Порошенко не приходить на допит.

Про це Головань написав на своїй сторінці у Facebook. Адвокат зазначив, що подав позов до суду щодо розповсюдження Венедіктовою та її підлеглими недостовірної інформації.

"Слідом за Трубою і його спільниками продовжує пані Венедіктова поширювати брехню про начебто численні неявки п'ятого президента України Петра Порошенка на допити як свідка. Можна бути впевненим, що, рухаючись слідами колишнього директора ДБР Романа Труби, т.в.о. директора Ірина Венедіктова дістанеться того самого фінішу", – зауважив він.

Адвокат Порошенка подав до суду на Венедіктову

Головань додав, що з останнього інтерв'ю Венедіктової стає зрозумілим, що ДБР під її керівництвом і надалі продовжуватиме "печерську аферу Труби", хоча вже неодноразово Київський апеляційний суд встановлював очевидний факт перебування ДБР у Шевченківському районі столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Головань заявив, що Венедіктова досі не надала офіційну інформацію про розташування слідчих підрозділів ДБР у Києві.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Гліб Іванов
Особи
Ірина Венедиктова Петро Порошенко Ігор Головань
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
7
Смішно
12
Цікаво
7
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги