Адвокат Порошенка подав до суду на Венедіктову

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директорка Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова продовжує риторику Романа Труби про те, що начебто Порошенко не приходить на допит.

Про це Головань написав на своїй сторінці у Facebook. Адвокат зазначив, що подав позов до суду щодо розповсюдження Венедіктовою та її підлеглими недостовірної інформації.

"Слідом за Трубою і його спільниками продовжує пані Венедіктова поширювати брехню про начебто численні неявки п'ятого президента України Петра Порошенка на допити як свідка. Можна бути впевненим, що, рухаючись слідами колишнього директора ДБР Романа Труби, т.в.о. директора Ірина Венедіктова дістанеться того самого фінішу", – зауважив він.

Головань додав, що з останнього інтерв'ю Венедіктової стає зрозумілим, що ДБР під її керівництвом і надалі продовжуватиме "печерську аферу Труби", хоча вже неодноразово Київський апеляційний суд встановлював очевидний факт перебування ДБР у Шевченківському районі столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Головань заявив, що Венедіктова досі не надала офіційну інформацію про розташування слідчих підрозділів ДБР у Києві.

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