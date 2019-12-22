Адвокат Порошенка: обшуки в офісі ЄС - продовження агонії Труби

Обшуки в офісі "Європейської солідарності" стали закономірним продовженням агонії директора ДБР Романа Труби. Вони були проведені з кричущими порушеннями.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

"Мало хто сумнівається, що позавчорашні обшуки, проведені ДБР в офісі "Європейської солідарності" – продовженя агонії організованої групи Труби. Ці акції являють собою практично повний набір правопорушень, що їх може скоїти слідчий або оперативник", - написав Головань.

За словами адвоката, першим з порушень стала ухвала на проведення обшуків, видана судом, який не мав права її видавати.

"ДБР здійснювало обшуки на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва. Відповідно до частини 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Загальновідомо, що адреса ДБР - вул. Симона Петлюри 15, Київ, 01032. Це прямо зазначено на сайті. Тому рішення про обшук згідно закону мав приймати слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва", - аргументував Головань.

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Адвокат підкреслив: щодо всіх резонансних справ пан Труба воліє звертатися саме до Печерського суду. Тому, за твердженням Голованя, який посилається на інтерв'ю Труби "Лівому берегу", останній навіть підготував "офіційні роз'яснення щодо того, що ДБР начебто працює у кількох з приміщень, одне з яких розташоване у Печерському районі.

"Заради того, щоб слідчі ДБР зверталися з клопотаннями саме до Печерського суду, Роман Труба готовий на все, готовий брехати, навіть скоїти службове підроблення. Процитуємо інтервю Труби LB.ua: "Центральний апарат не має постійного приміщення, ми його шукаємо. А для роботи слідчих використовуємо не лише цих два приміщення, про які говорите, але й інші. З цього приводу ми підготували офіційні роз'яснення. Вони скеровані у всі суди всіх інстанцій. У них написано, що ми знаходимося в приміщенні в Печерському районі міста Києва". Цей патентований нахаба дає судам офіційні роз'яснення! Зауважемо, не тільки офіційні, а й абсолютно брехливі", - написав Головань.

За словами адвоката, саме наказ Труби "змінив" основне місце розташування слідчих підрозділів ДБР з вул.С.Петлюри на бульвар Лесі Українки.

"Під офіційними роз'ясненнями Труба, скоріш за все, мав на увазі свій Наказ N310 від 11.11.2019р. У тому наказі Труба написав, що слідчі підрозділи ДБР начебто розташовуються на 7 поверсі будинку 26, що на бульварі Лесі Українки. У тому ж наказі Труба стверджує, що приміщення за адресами: м.Київ, Грушевського, 12/2 та С.Петлюри, 15 використовуються слідчими ДБР як допоміжні. Однак це нахабна і відверта брехня. Жодних приміщень, ні основних, ні допоміжних у будівлі уряду ДБР не має, що підтверджується листом Секретаріату Кабінету Міністрів України", - підкреслив Головань.

За його словами, згадане приміщення на бул. Лесі Українки, 26, орендовані окремою юридичною особою – Територіальним управлінням ДБР у м.Києві. Суборенда договором не передбачена, а тому немає жодних правових підстав для розташування там слідчих центрального апарату ДБР. Більше того, існує багато доказів того, що саме вул.Петлюри, 15 є основною адресою ДБР. Сюди, стверджує Головань, викликають на допити, тут працюють слідчі, цією адресою підписані відозви.

"Факт знаходження органу досудового розслідування ДБР саме у Шевченківському районі міста Києва встановлено Ухвалою Київського апеляційного суду від 16 грудня 2019 року у справі N761/44873/19. Внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів є злочином. Роману Трубі і його спільникам доведеться відповідати", - підкреслив Головань.

Нагадаємо, днями слідчі ДБР провели обшуки в офісі політичної партії "Європейська солідарність". У ЄС вже зазначили: ці обшуки є продовженням політичного тиску на 5 президента України Петра Порошенка.

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