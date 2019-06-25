Адвокат Порошенка Головань: проти Портнова зареєстроване кримінальне провадження за завідомо неправдиві повідомлення

Так звані заяви Андрія Портнова, спрямовані проти п’ятого президента України Петра Порошенка, не мають жодних юридичних перспектив і носять характер юридичного тролінгу, спрямованого на підрив репутації.

Про це під час прес-конференції заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, пише "Європейська солідарність". Він повідомив, що дії Портнова підпадають під кваліфікацію статті 383 Кримінального кодексу України "завідомо неправдиві повідомлення про злочин", і відповідне провадження проти Портнова вже зареєстроване.

Ігор Головань "Європейська солідарність"

"Так звані заяви Портнова, про які багато пишуть, що начебто буде Петро Порошенко притягуватися до відповідальності, – це юридичний тролінг, тому що тут немає жодної мети домогтися справедливості або реалізації хоча б однієї норми законодавства. Тут немає юриспруденції, тут йдеться виключно про політичні операції і про створення інформаційних приводів, створення проблем Порошенку і очолюваній ним політичній силі у передвиборчому процесі", – наголосив адвокат.

За такі речі, по словам Голованя, має бути відповідальність. "Відповідальність за це передбачена Кримінальним кодексом України, стаття 383 "Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину". Зареєстроване кримінальне провадження стосовно чотирьох епізодів діяльності Портнова, а саме стосовно епізоду з українськими моряками, з їх захопленням під час їхнього переходу в Азовське море; заяви його стосовно телеканалу "Прямий", заяви його стосовно ПАТ "Кузня на Рибальському" і його заяви стосовно Вищої ради правосуддя", – повідомив Головань.

Він також розповів, що заяви Портнова скроєні за одним лекалом: "перераховуються якісь події, потім додаються слова "ймовірно", "за переконанням", "за наявною інформацією". Потім оголошується, що за цими подіями стоять кримінальні правопорушення. І далі йде вимога до ДБР розслідувати це, перевірити, з’ясувати, і так далі", – роз’яснює адвокат.

Головань наголосив на тому, що Портнов у своїй публічних коментарях не приховує мети цих дій – дискредитації Порошенка. А відповідно до Конституції України честь і гідність особи є найвищою цінністю, тому зазначена діяльність Портнова, за словами Голованя, порушує закон, і їй має бути надана відповідна правова оцінка.

Нагадаємо, стосовно Портнова правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.

Також прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.

Портнов зняв обвинувачення через суд.

21 травня, після повернення в Україну, Портнов подав заяву до Державного бюро розслідувань проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Порошенка підтримали акцію студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка проти працевлаштування Портнова на кафедрі конституційного права КНУ.

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