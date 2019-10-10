Адвокат Порошенка анонсував допит глави ДБР

Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань заявив, що директора ДБР Романа Трубу допитають у суді.

Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді", додавши фото постанови суду. За його словами, йдеться про напад проросійських провокаторів на Петра Порошенка біля будівлі ДБР 25 липня, у результаті якого постраждали співробітники Управління державної охорони.

На думку Голованя, до нападу на політика має відношення керівництво Державного бюро розслідувань в особі Романа Труби, оскільки нібито він "створив умови для цього".

Ігор Головань Європейська солідарність

"Кримінальне провадження зареєстроване, однак слідчий Національної поліції чогось не хотів допитати осіб, які створили для організації нападу всі умови", — написав Головань.

Він додав, що Шевченківський суд виправив помилку слідчого і скасував постанову про відмову у задоволенні клопотання представника потерпілих про допит Романа Труби.

Ігор Головань

Як писав OBOZREVATEL, у Києві невідомі спробували закидати яйцями п'ятого президента України Петра Порошенка біля Державного бюро розслідувань. Вони влучили у декількох журналістів. Напад трапився тієї миті, коли Порошенко вийшов із ДБР після допиту.

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