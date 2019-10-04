Адвокат і колишній помічник нардепів: що відомо про нового главу ЦВК зі "Слуги народу"

Новим главою Центральної виборчої комісії України став 39-річний представник президентської фракції "Слуга народу" Олег Діденко.

Він був єдиним кандидатом на цю посаду, передає "Інфтерфакс-Україна".

Всі 16 членів Центрвиборчкому, які голосували, в п'ятницю, 4 жовтня, підтримали обрання Діденко.

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Що відомо про нового главу ЦВК

Діденко народився в 1980 році в м. Снятин Івано-Франківської області. Він входив до складу попереднього Центрвиборчкому від партії "УДАР".

За даними "ТСН", до цього займався приватною юридичною практикою, а також був помічником-консультантом нардепів. Він також має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Діденко володіє земельною ділянкою (загальна площа 1550 кв. м) в селі Кути Косівського району Івано-Франківської області, житловим будинком (87,43 кв.м) в цьому ж селі, а також квартирою (53,9 кв.м) в селі Ясногородка Макарівського району Київської області.

Їздить новий глава ЦВК на автомобілі Audi Q7 2013 року випуску.

Олег Діденко став главою ЦВК Деловая столица

Його зарплата в ЦВК за 2018 рік склала понад 590 тис. грн. Діденко також задекларував готівку: $41200, 7300 євро і 84000 грн.

У декларації зазначено, що у Діденка є дружина Юлія і син Захар. Юлія Діденко задекларувала перстень із дорогоцінного металу з дорогоцінним каменем і дві норкових шуби. У 2018 році вона отримала 10320 грн соціальної допомоги при народженні дитини. Також дружина Діденка володіє $26000 готівкових коштів.

Олег Діденко став главою ЦВК УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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