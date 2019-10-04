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6 жовтня • оновлено в 18:13
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Адвокат і колишній помічник нардепів: що відомо про нового главу ЦВК зі "Слуги народу"

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Новим главою Центральної виборчої комісії України став 39-річний представник президентської фракції "Слуга народу" Олег Діденко.

Він був єдиним кандидатом на цю посаду, передає "Інфтерфакс-Україна".

Всі 16 членів Центрвиборчкому, які голосували, в п'ятницю, 4 жовтня, підтримали обрання Діденко.

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Олег Діденко став главою ЦВК: що про нього відомо

Олег Діденко став главою ЦВК: що про нього відомо

Що відомо про нового главу ЦВК

Діденко народився в 1980 році в м. Снятин Івано-Франківської області. Він входив до складу попереднього Центрвиборчкому від партії "УДАР".

За даними "ТСН", до цього займався приватною юридичною практикою, а також був помічником-консультантом нардепів. Він також має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Діденко володіє земельною ділянкою (загальна площа 1550 кв. м) в селі Кути Косівського району Івано-Франківської області, житловим будинком (87,43 кв.м) в цьому ж селі, а також квартирою (53,9 кв.м) в селі Ясногородка Макарівського району Київської області.

Їздить новий глава ЦВК на автомобілі Audi Q7 2013 року випуску.

Олег Діденко став главою ЦВК

Олег Діденко став главою ЦВК

Деловая столица

Його зарплата в ЦВК за 2018 рік склала понад 590 тис. грн. Діденко також задекларував готівку: $41200, 7300 євро і 84000 грн.

У декларації зазначено, що у Діденка є дружина Юлія і син Захар. Юлія Діденко задекларувала перстень із дорогоцінного металу з дорогоцінним каменем і дві норкових шуби. У 2018 році вона отримала 10320 грн соціальної допомоги при народженні дитини. Також дружина Діденка володіє $26000 готівкових коштів.

Олег Діденко став главою ЦВК

Олег Діденко став главою ЦВК

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
ЦВК Партія Слуга народу
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Бідненько по декларації
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