Адміністрація-95: стало відомо, за що відповідають "праві руки" Зеленського

Адміністрація президента України повністю змінилася з приходом нового глави держави Володимира Зеленського.

Чим займаються "праві руки" гаранта, розповів в інтерв'ю "Українській правді" перший заступник глави АП Сергій Трофімов. Як відомо, раніше він працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95" і відповідав за кіновиробництво.

Сьогодні Трофімов — перший заступник глави Адміністрації президента, який відповідає за співпрацю АП із регіонами по лінії обласних і районних держадміністрацій. За президентства Порошенка цими функціями займався Віталій Ковальчук, який керував виборчим штабом Петра Олексійовича. До речі, кабінет Трофімова розташований на третьому поверсі АП — ще місяць тому в цьому ж кабінеті сидів його попередник.

Сергій Трофімов "УП"

Заступник глави Адміністрації президента Юрій Костюк відповідає за гуманітарну політику і профільні питання "на кшталт радників у справах дітей", пояснив Трофімов. До призначення він був сценаристом серіалів і кінофільмів студії "Квартал 95". Під час виборчої кампанії входив до креативної групи штабу Зеленського.

Юрій Костюк "Країна"

"У нього досить серйозний перетин із Кирилом Тимошенком, який відповідає за інформаційну політику", — уточнив він. Як відомо, раніше засновник продакшн "Гуд Медіа" займався трансляціями, зйомкою соціальної та політичної реклами. Входив до оргкомітету інавгурації Зеленського.

Зазначимо, що заступник глави АП Кирило Тимошенко вибрав для себе люксовий кабінет, де раніше сидів Сергій Березенко, а інший заступник керівника канцелярії Зеленського Юрій Костюк працює у кабінеті Юрія Стеця.

Кирило Тимошенко UAportal

Руслан Рябошапка відповідає за блок відносин президента з судами, за правовий блок. До цього заслужений юрист України працював на різних позиціях у Міністерстві юстиції, очолював Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету міністрів. З 2016 по 2017 роки був членом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА).

Руслан Рябошапка "Гордон"

Вадим Пристайко відповідає за зовнішню політику. Йому, як главі місії України в ООН, раніше прогнозували місце міністра закордонних справ. Пристайко побував на посадах консула України в Австралії та посла в Канаді.

Вадим Пристайко УНІАН

Олексій Дніпров — керівник апарату президента Зеленського. До цього був заступником глави АП Петра Порошенка.

Олексій Дніпров "Українські новини"

Олексій Гончарук — заступник із економічних питань. Раніше був керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers, а також радником екс-міністра екології та природних ресурсів.

Олексій Гончарук "Українські новини"

Трофімов так само пояснив, чим функціонал глави АП Андрія Богдана відрізняється від функціоналу першого помічника президента Сергія Шефіра:

"Глава АП відповідає за всю комунікацію, правові та політичні питання. Функціонал Шефіра полягає в організаційних питаннях президента. Тут усім вистачає роботи, ми інтегруватимемо ще нових людей, які не були в команді. Найближчим часом представимо своє бачення кожного підрозділу і напрямку, ми його допрацьовуємо", — розповів він.

А також уточнив, що на держслужбі до цього працював тільки Богдан, "тому він і є головою АП": "Серед нас усіх він краще розуміє, як працює держава, як збудовані процеси, як приймаються рішення, які сигнали сприймають політики. І ми тут на нього покладаємося".

Богдан і Шефір

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші свої призначення президент Зеленський зробив 21 травня.

Цього ж дня він призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

28 травня він призначив Олексія Гончарука заступником Глави Адміністрації Президента України.

Також озвучувалися плани переїзду Адміністрації президента з Банкової. Що буде зі старим будинком, у Зеленського поки не знають, можливо, його здадуть в оренду або зроблять там музей. Новим місцем дислокації АП називали конгрессно-виставковий центр "Парковий".

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