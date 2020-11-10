Адміністрації Зеленського варто добре подумати, перш ніж висувати необґрунтовані звинувачення проти реформаторів, – західні експерти

Один із провідних українських реформаторів Сергій Верланов був змушений покинути країну через посилення тиску з боку Служби безпеки України, яку західні політичні експерти розцінюють як спробу скасувати лібералізацію й дерегулювання.

Як пише видання UkrainianJournal, це тривожний сигнал для всіх інвесторів, які надихнулися закликом президента та тільки планували заходити в нашу країну.

"Сергія Верланова, колишнього голову Державної податкової служби та архітектора української податкової реформи, звинувачують у "тероризмі" за те, що він нібито намагався послабити податковий тягар великого іноземного інвестора. Ця справа – це тривожний сигнал тим інвесторам, які планували працювати в Україні. Їх надихнув заклик президента Володимира Зеленського інвестувати і створювати робочі місця в країні", – наголошується в статті видання.

За даними видання, яке цитує слова Сергія Верланова, переслідування ексглави ДПС було організовано для того, щоб висунути фейкові звинувачення. "Система вакцинується проти реформ. Якщо ти хочеш щось змінити, тебе покарають", – зазначив Сергій Верланов.

Автори матеріалу наголошують, що Верланов приєднався до уряду в травні 2019-го, щоб допомогти Зеленському провести амбітні реформи і стимулювати економічне зростання країни. У той час Зеленський сформував уряд, який почав швидко втілювати його передвиборчі обіцянки щодо модернізації України. Однак після пів року швидких змін Зеленський несподівано вирішив провести кадрові перестановки в уряді, замінивши молодих прозахідних реформаторів маловідомими чиновниками, пов'язаними з багатими й могутніми бізнесменами. Ці зміни вразили західне співтовариство.

"Ми спостерігаємо тривожну тенденцію переслідування реформаторів із боку Офісу генпрокурора та інших правоохоронних органів України", – зазначає в статті посол Джон Гербст, директор Центру Євразії при Atlantic Council, аналітичному центрі в галлузі міжнародних відносин, що базується у Вашингтоні.

Автори матеріалу нагадали, що в основі розслідування СБУ лежить рішення Верланова, ухвалене в грудні 2019 року, про проведення повторної перевірки компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг", найбільшої металургійної компанії в Україні. Попередня адміністрація незаконно донарахувала компанії близько 4 мільярди гривень ($150 млн) податкових зобов'язань. У матеріалі сказано, що для того, щоб на законних підставах втрутитися в корпоративний податковий спір, СБУ класифікувала розслідування як "фінансування тероризму" після того, як незалежні антикорупційні органи виявили нульовий інтерес до справи.

Автори статті наголосили: переслідування реформаторів за допомогою кримінальних справ – це палиця з двома кінцями, що відбиває в інших реформаторів полювання брати участь у роботі уряду в майбутньому.

"Якби я була в адміністрації Зеленського, можливо, я добре подумала б, перш ніж висувати більше кримінальних звинувачень проти людей, які справді зробили багато добрих справ", – цитують автори статті Мелінду Гаррінг, заступницю директора Центру Євразії.

Як раніше повідомлялося, справа СБУ проти компанії "АрселорМіттал" – чіткий сигнал про згортання реформи апеляції.