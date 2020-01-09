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9 січня • оновлено в 14:48
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Абсурд! Бутусов вказав на провал у Зеленського щодо катастрофи в Ірані

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На екстреній нараді президента Володимира Зеленського щодо катастрофи літака МАУ в Ірані були відсутні голова ОПУ Андрій Богдан та очільник СБУ Іван Баканов.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов, зазначивши, що Богдан є главою Комітету з розвідки при президенті України.

"Президент за 18 годин після катастрофи зумів дістатися на службу з Оману, а його підлеглі посміли пропустити нараду й не повернулися з відпочинку! Приголомшливі взаємини й порядки в команді президента. Його найближчі підлеглі, які відповідають за безпеку, можуть навіть такої миті бути відсутніми на робочому місці", – підкреслив він.

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Бутусов акцентував, що Богдан і Баканов наділені повноваженнями у сфері безпеки країни, тож ухвалювати рішення без них є абсурдом.

"Мені здавалося, що оскільки російські спецслужби "злили" в підконтрольні ЗМІ місцеперебування президента в Омані, то найближчі співробітники президента мають якось відчувати відповідальність за прокол і в разі такого потужного виклику летіти на перший поклик. Це повна безвідповідальність", – висловив журналіст свою думку.

Нарада щодо Ірану

Нарада щодо Ірану

Пресслужба Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в ніч на 9 січня зібрав нараду щодо катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Тегерані.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Володимир Зеленський В'ячеслав Бутусов Андрій Богдан Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да уж, без Баканова и Богдана никуда! Расследование будет провалено!
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