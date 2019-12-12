"Абсолютно недоречно!" "Слугу народу" розкритикували за дороге вбрання в Раді. Фото

У мережі народну депутатку від "Слуги народу" Аліну Загоруйко розкритикували за недоречний зовнішній вигляд у Верховній Раді.

Фото із зали парламенту у Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов. Знімок з політикинею він коротко підписав: "Деталі".

На фото Загоруйко постала вдягненою в темний піджак і білу футболу з колекції модельєра Карла Лагерфельда. Користувачі мережі зазначили, що вартість такої речі без урахування знижки становить майже 2337 грн (89 євро).

Аліна Загоруйко Facebook Ян Доброносов

Аліна Загоруйко Facebook Ян Доброносов

Футболка Скриншот

У коментарях зауважили, що такий зовнішній вигляд неприпустимий для народної обраниці.

"Люба дівчинко! Ти, як завжди, краща за всіх! Але більш доречно дотримуватися дрескоду й мати свою ділову лінію, до якої мають звикнути ті, хто оточують тебе", "Футболка by KL класна, але тут абсолютно недоречна", "Всього лиш 2337 грн. "Слуга" собі може дозволити", – обурювалися в мережі.

Скриншот

Скриншот

Також зазначали, що Загоруйко в такому зовнішньому вигляді нагадала користувачам мережі колегу по фракції Олександра Дубінського, який з'являвся в Раді у футболці із зображенням героя коміксів Джокера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ми вивчили і підсумували перші 100 днів роботи "слуг народу".

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