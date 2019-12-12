Головна Новини
12 грудня • оновлено в 17:21
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Абсолютно недоречно!" "Слугу народу" розкритикували за дороге вбрання в Раді. Фото

2.1т
Читати матеріал російською

У мережі народну депутатку від "Слуги народу" Аліну Загоруйко розкритикували за недоречний зовнішній вигляд у Верховній Раді.

Фото із зали парламенту у Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов. Знімок з політикинею він коротко підписав: "Деталі".

На фото Загоруйко постала вдягненою в темний піджак і білу футболу з колекції модельєра Карла Лагерфельда. Користувачі мережі зазначили, що вартість такої речі без урахування знижки становить майже 2337 грн (89 євро).

Новини
Зірка "Квартал 95" спародіював "слугу народу" в Раді: відео
Аліна Загоруйко

Аліна Загоруйко

Facebook Ян Доброносов

Аліна Загоруйко

Аліна Загоруйко

Facebook Ян Доброносов

Футболка

Футболка

Скриншот

У коментарях зауважили, що такий зовнішній вигляд неприпустимий для народної обраниці.

"Люба дівчинко! Ти, як завжди, краща за всіх! Але більш доречно дотримуватися дрескоду й мати свою ділову лінію, до якої мають звикнути ті, хто оточують тебе", "Футболка by KL класна, але тут абсолютно недоречна", "Всього лиш 2337 грн. "Слуга" собі може дозволити", – обурювалися в мережі.

"Абсолютно недоречно!" "Слугу народу" розкритикували за дороге вбрання в Раді. Фото

Скриншот

"Абсолютно недоречно!" "Слугу народу" розкритикували за дороге вбрання в Раді. Фото

Скриншот

Також зазначали, що Загоруйко в такому зовнішньому вигляді нагадала користувачам мережі колегу по фракції Олександра Дубінського, який з'являвся в Раді у футболці із зображенням героя коміксів Джокера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ми вивчили і підсумували перші 100 днів роботи "слуг народу".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Аліна Загоруйко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України соцмережі скандали
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
21
5
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Надо ввести дресс-код, шаровары, вышиванка и кастрюлька)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги