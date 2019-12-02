"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні

Заява Голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна про те, що Україна може втратити низку областей, викликала великий резонанс у соцмережах.

"Треба терміново укласти з РФ контракт на постачання газу. Ми ж бачимо, що це абсолютно миролюбна країна, яка не бажає нам зла", – іронічно написав у Twitter журналіст Денис Казанський.

Новини Українці зірвали виступ поплічника Росії в ООН

Інтернет-користувачі активно обговорюють нові погрози Кремля:

"... просто схоже, що без ще більш серйозної бійки миру у нас не вийде, а сам мир буде з повним припиненням будь-якої діяльності з цим непорозумінням – раша, що диктує свої забаганки..."

"Вкидання пуйловскіх тез напередодні Нормандії".

"У 14-му році в Москві теж про це мріяли".

"Може все таки свой газ видобуватимемо у достатній кількості... - мій город розташований над покладами".

"Угу, в 14-му анонс був 9 областей і за два дні дійти до Києва, досі Мар'їнкау х*й пройшли... Хоча з "дружніми" Зеленськими-Сивохами шереху накоїти можуть".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеведучий Юрій Кот, який втік до Росії, підтримав слова глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про розпад України і назвав їх "братнім попередженням".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся