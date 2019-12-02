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2 грудня • оновлено в 11:17
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"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні

5.5т
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Заява Голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна про те, що Україна може втратити низку областей, викликала великий резонанс у соцмережах.

"Треба терміново укласти з РФ контракт на постачання газу. Ми ж бачимо, що це абсолютно миролюбна країна, яка не бажає нам зла", – іронічно написав у Twitter журналіст Денис Казанський.

"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні
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Інтернет-користувачі активно обговорюють нові погрози Кремля:

"... просто схоже, що без ще більш серйозної бійки миру у нас не вийде, а сам мир буде з повним припиненням будь-якої діяльності з цим непорозумінням – раша, що диктує свої забаганки..."

"Вкидання пуйловскіх тез напередодні Нормандії".

"У 14-му році в Москві теж про це мріяли".

"Може все таки свой газ видобуватимемо у достатній кількості... - мій город розташований над покладами".

"Угу, в 14-му анонс був 9 областей і за два дні дійти до Києва, досі Мар'їнкау х*й пройшли... Хоча з "дружніми" Зеленськими-Сивохами шереху накоїти можуть".

"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні
"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні
"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні
"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні
"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні
"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні
"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні
"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні
"Абсолютно миролюбна країна": у мережі висміяли Росію через погрози Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеведучий Юрій Кот, який втік до Росії, підтримав слова глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про розпад України і назвав їх "братнім попередженням".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
В`ячеслав Володін Денис Казанський
Місце
Україна
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Северг Олег
Северг Олег
2 декабря. Смеяться осталось 30 дней. Когда смеёшься то главное правило смеяться так что бы потом не заплакать. Поглядим как вы 1 января посмеётесь нишеброды.
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2
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Пигин Макс
Пигин Макс
Глупость какая! Это Россия должна распасться на области и регионы. А Украина будет процветать, обрастать территориями и в конечном итоге станет править Миром!
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4
0
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Пигин Макс, "Украина будет процветать, ' У Украины, к сожалению, распад уже близок.
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1
1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пигин Макс:"Россия должна распасться на области и регионы." Не должна, а может, и не распасться, а подарить их Китаю...во избежание.
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0
4
Хо Хол
Хо Хол
Шесть лет воюют с РФ, проcpaн Крым, проcpан Донецк с Луганском, в стране бедлам, уровень преступности вырос в разы, очевидно расслоение в обществе на фоне политических и исторических взглядов и все катится в eбeня и дальше. Но упорные ceлюки убеждены, что Володин сказал глупость. Смешные хуторяне.
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8
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