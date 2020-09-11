Абромавічус подав у відставку з поста глави 'Укроборонпрому'

Глава ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус написав заяву про звільнення.

Про це в Facebook повідомив його заступник Мустафа Найєм. Він зазначив, що Абромавічус подав у відставку ще місяць тому.

"Новий генеральний директор концерну повинен бути призначений президентом за поданням прем'єр-міністра, яке, згідно з повідомленнями журналістів, вже передано до Офісу президента", – додав Найєм.

За його словами, новий глава "Укроборонпрому" матиме право створити свою команду, впроваджувати свою культуру управління і реалізовувати бачення реформи.

"У той же час "Укроборонпром" – не приватна власність, а державна компанія, перед якою стоїть чітке і зрозуміле завдання: виробництво якісних озброєнь і військової техніки для потреб армії", – зазначив Найєм.

Відзначимо, що в Кабміні повідомили, що "Укроборонпром" планують розділити на дві керуючі державні холдингові компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього гендиректора "Укроборонпрому" запідозрили в приховуванні квартири за 700 тисяч доларів.

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