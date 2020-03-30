Народні депутати від політичної партії "Європейська солідарність" підтримали так званий "антиколомойський закон" і закликали колег від інших фракцій також проголосувати за цей документ. На думку лідера ЄС Петра Порошенка це єдиний спосіб врятувати Україну від дефолту. Про це п’ятий президент України заявив із трибуни Верховної Ради перед важливим голосуванням.

Петро Порошенко

"В опозиції завжди є велика кількість питань до законопроектів влади. Але я хотів би, щоб всі чітко розуміли, що поставлено на карту. На карту поставлено дефолт України. Як ми до цього прийшли – це питання третє. Але дефолт – це інфляція, це знецінення національних грошей, інший курс національної валюти, різкий ріст безробіття, дестабілізація банківської системи. І заплатить за все це український народ. Найменш захищені верстви населення. Лише для того, щоб одному олігарху зберегти банк або повернути банк", – наголосив Порошенко.

На думку політика, підтримка чи відмова підтримати згаданий законопроект, ухвалення якого є обов’язковою умовою МВФ, є найкращим свідченням того, наскільки дбають про інтереси держави представники різних політичних сил.

"На сьогоднішній день – це час істини. І саме тому "Європейська Солідарність" і я як її лідер будемо голосувати за цей закон. Закликаю всіх слідувати прикладу "Європейської Солідарності", – закликав Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що народні депутати 30 березня зібралися на позачергове засідання. Окрім законопроекту про заборону повертати націоналізований "Приватбанк" попередньому власникові - бізнесмену Ігорю Коломойському - депутати також розглянули зміни до бюджету та зняли з посад міністра охорони здоров’я Іллю Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського. Новим міністром охорони здоров’я згідно з результатами голосування став колишній губернатор Одещини Максим Степанов.

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