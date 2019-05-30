"Або повалення, або диктатура": Портников застеріг Зеленського від феномена Путіна

Новому президенту України Володимиру Зеленському та його прихильникам, які голосували здебільшого за гучні обіцянки, не слід забувати, до чого призводить популізм у політиці. Він закінчується або поваленням влади, або встановленням диктатури.

До того ж, передумови до реалізації таких сценаріїв вже почали з'являтися в сусідній Україні Росії, зазначив український журналіст Віталій Портников у статті для "Еспресо".

Він нагадав, що на президентських виборах у березні 2018 року Володимир Путін отримав 72% голосів виборців. Однак уже 25 травня Всеросійський центр вивчення громадської думки повідомив про падіння рейтингу довіри президенту Путіну до історичного мінімуму – до 31,7%.

"Що ж сталося з популярністю авторитарного правителя? Адже Крим досі російський, Кремль протистоїть Заходу і демонструє громадянам, що Росія – велика держава. Телебачення як і раніше контролюється державою і несе всіляку ахінею про велич Путіна і його режиму. А громадяни не дуже задоволені. Секрет простий. Путін – класичний політик-популіст, саме завдяки цьому сім'ї Єльцина і олігархам 2000 року вдалося привести мало кому відомого чиновника на посаду президента Росії. Однак популярність популіста пов'язана перш за все з його готовністю годувати патерналістський люмпенізований електорат. Не буде ковбаси – не буде любові", – пише Портников.

Журналіст також вважає, що Путіну просто пощастило зі стрімким зростанням нафтових котирувань в період його правління. Адже якби їх не було, прізвище Путіна зараз би мало хто пам'ятав, а Росією давно вже керувала зовсім інша людина. Однак зараз доходи росіян з кожним днем падають і будуть падати, на думку Портникова, аж до остаточного падіння сусідньої держави. Як наслідок, популярність Путіна також тане на очах, і його ситуацію не рятують ні анексія Криму, ні війни на Донбас і в Грузії.

За словами журналіста, все, чого вимагає сучасне російське суспільство, – це "халява". Оскільки люди не отримують бажаного, значить, такий Путін їм не потрібен.

Віталій Портников 24tv.ua

"Але я думаю не про Путіна – адже криза в Росії невідворотна і закладена в саму структуру державності сусідньої країни. Я думаю про людину, яка кілька тижнів тому перемогла на українських президентських виборах із "путінським" результатом. Чи розуміє Володимир Зеленський що його електорат і електорат Володимира Путіна – це один і той самий електорат? Так, прихильникам нового президента буде приємно, якщо він кого-небудь посадить і буде говорити про нові обличчя і боротьбу з корупцією, якщо він переїде в новий офіс і буде хамити парламенту. Але головне, що цікавить всіх цих людей, – ковбаса. Тобто підвищення рівня життя", – підкреслює Портников.

За його словами, Зеленський може відмовитися від співпраці з МВФ, щоб створити видимість соціальних преференцій, але це призведе до зубожіння його електорату. Точно так само Зеленський може продовжити співпрацю з МВФ, але це призведе до невдоволення його електорату.

"Ще Зеленський може відкрити нафтове родовище де-небудь в Полтавській області, розплатитися з боргами, підвищити українцям зарплати і пенсії, створити клас споживачів державної ренти. Словом, зробити все, що зробив Путін. Але це тільки якщо родовище буде відкрито. Без родовища нового президента очікує тільки стрімке падіння рейтингу, розчарування електорату, крах надій, втрата влади", – вважає Портников.

"Якщо Володимир Зеленський, його прихильники і шанувальники не вірять в такий прогноз, нехай вони уважно ознайомляться з путінською соціологією. У всіх популістів цього світу одна доля. Їх режими або руйнуються, або стають жорстокими диктатурами", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников запропонував подивитися російський серіал "Бригада", щоб зрозуміти, навіщо олігарх Ігор Коломойський пропонує президенту України Володимиру Зеленському ідею дефолту.

Також він висловив думку про те, що референдум про формат переговорів з Росією, який має намір провести Зеленський, може бути вигідним Кремлю і "затягне петлю на шиї України".

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