Або нерозумні, або продажні, – Кондратюк про владу в Україні

Україна в геополітичному вимірі має рухатися подалі від країни-агресора Росії, не оглядаючись на схід. Однак нинішня влада в цьому питанні все ще "тупцює на місці", бо політики або нерозумні, або продажні.

Про це заявив український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк. В інтерв’ю "УП" він, зокрема, прокоментував падіння рейтингу президента Володимира Зеленського, однією з причин якого експерти називають нечітке позиціонування його та команди у питаннях геополітики.

"Вони поки що і вашим, і нашим – така хитра одеська позиція, яка вже не вперше використовується в українському політикумі", – переконаний шоумен.

Він додав, що таку ж позицію першим озвучив другий президент Леонід Кучма, який, за його словами, теж двічі вчинив не послідовно. Зокрема, спершу озвучив, а потім написав книжку "Україна – не Росія".

"Тобто, так не можна. В 14-му році в березні відбулася анексія Криму, відбулася для всіх людей в цій країні, хто при тямі, абсолютно однозначна картина про "дружній народ". Ну просто уже зрозуміліше не буває! І що?" – риторично зазначив Кондратюк.

Він переконаний, що геополітика після 2014-го року для України повинна бути дуже простою: "тікати від Росії подалі. І назавжди!" Водночас нині, серед іншого й у діях влади, чомусь відбувається "тупцювання на місці", а іноді – навіть відкат назад порівняно з попередніми п’ятьма роками.

"Не знаю. Або занадто низькі розумові здібності новообраних, або вони – не громадяни, або вони – продажні. Це банальні речі ж я говорю! Чи ні? Вперед для України – не може бути на схід. На сході переду немає", – підсумував Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк обурився скасуванням заборони на в'їзд в країну для російського репера Елджея. Він зазначив, що виконавцю з РФ не варто їхати в Україну після того, як він негативно висловлювався про Крим і підтримував його анексію Росією.