"Або крах, або..." Портников напророкував Україні два катастрофічні сценарії

За нинішньої влади Україну може поглинути хаос, який закінчиться або повним розвалом держави, або її перетворенням на маріонетку Росії, США чи Євросоюзу.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников у інтерв'ю телеканалу "Перший західний" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Країна буде потроху занурюватися у хаос. Далі якась територія залишиться більш хаотичною, якась — менш хаотичною. Протидії не існує", — сказав він.

Єдине, що українці можуть робити, на думку Портникова, — це захищати інститути. Однак, наголошує він, народ виявився нездатним до побудови інститутів.

"Тому у нього два шляхи — або повний крах держави, або зовнішнє управління цією державою силами, які домовляться, коли побачать, що ці інститути не діють. Це США, Росія, ЄС. Це катастрофічний варіант для країни, тому що вона на 20, 30, 40 років залишиться у сірій зоні впливу Російської Федерації, найперше, яка куруватиме всі ці процеси, і втратить будь-яку можливість нормального геополітичного розвитку і нормального життя", — впевнений журналіст.

Віталій Портников Facebook Віталія Портникова

Він додав, що такий розвиток подій призведе до того, що Україна піде шляхом сучасної Молдови або навіть втратить частину своїх територій.

"Вашингтонський обком буде частиною московського обкому в цій домовленості. Це буде так, як це відбувається сьогодні у Молдові. Це історія на десятки років, і невідомо, де вони географічно закінчаться. Де Україна існуватиме, в яких кордонах. Можливо, в менших, ніж зараз", — припустив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне змусити Україну забути про українську мову. Лише у такому разі він зможе зберегти сучасну Російську імперію і підпорядкувати нашу країну собі.

Також він обурився через заяви глави Офісу президента України Андрія Богдана про те, що війну на Донбасі можна зупинити, якщо зробити там російську регіональною мовою. Подібна риторика команди Володимира Зеленського, за словами Портникова, свідчить про те, що до влади в країні прийшла оновлена версія Партії регіонів.

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