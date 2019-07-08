"Або її приберуть зі списку, або я приберу її": виключена із "Слуги народу" заявила про погрози

Екс-кандидат у депутати від партії "Слуга народу", виконавчий директор Незалежної асоціації банків Олена Коробкова заявила, що її виключили зі списку політсили незаконно.

Крім того, Коробкова стверджує, що їй погрожували, проте не уточнює, хто саме. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Зі ЗМІ ви дізналися, що я начебто написала заяву про виключення мене зі списку... Так ось – я жодних заяв не писала. Написати заяву минулою датою я також не можу, а вчора [7 липня] на з'їзді голосували списком, відповідно і рішення з'їзду є незаконним", – заявила кандидат.

Олена Коробкова facebook.com/ekorobkova

Вона звернулася до президента України Володимира Зеленського, якого, за її словами, підтримує, з вимогою розібратися в ситуації.

Також політик додала, що підтримує програму, з якою він йшов на вибори, але не підтримує "олігархів і корупційні гри, в які намагаються грати деякі члени команди президента".

За словами Коробкової, після того, як вона висловила свою позицію щодо "ПриватБанку", у гру включилися "старі олігархічні клани".

"Далі почалася найголовніша боротьба, щоб забрати у мене найцінніше – мою 4-річну дочку. Але й на цьому не зупинилися – почалися погрози мені, родині та моєму житті. Навіть у такому формулюванні: або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" – написала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Пізніше громадськість попросили допомогти команді Зеленського "відфільтрувати" кандидатів. Так, партія оприлюднила оновлений список, у якому з'явилася функція лайків і дизлайків.

7 липня партія провела третій етап передвиборчого з'їзду для виключення зі свого виборчого списку окремих кандидатів у народні депутати.

Повідомлялося, що двоє членів партії звернулися до голови із заявою про виключення за власним бажанням: Баланюк Юрій Вікторович (№164) і Коробкова Олена Анатоліївна (№31).

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