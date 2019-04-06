"Або будуть санкції!" G7 висунула жорсткий ультиматум Росії через Україну

Російська Федерація має відпустити українських моряків, які були захоплені в листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.
В іншому випадку, G7 готова ввести нові санкції відносно РФ, йдеться у комюніке, поширеному за підсумками зустрічі міністрів у Франції.
"Ми закликаємо Росію відпустити затриманих членів екіпажу, повернути кораблі і не перешкоджати проходженню суден через Керченську протоку... Немає виправдання застосування Росією військової сили проти українських кораблів та персоналу. Ми закликаємо до стриманості, належній повазі міжнародного права і запобігання будь-подальшій ескалації", – йдеться у документі.
Також глави МЗС країн G7 висловили крайню стурбованість складною ситуацією на Донбасі.
"Ми переконані, що єдиний вихід досягти мирного та сталого врегулювання конфлікту може бути тільки за допомогою повної імплементації обома сторонами їхніх зобов'язань у рамках "Мінських угод" з метою відновлення територіальної цілісності України", – відзначили вони.
Підкреслюється, що щодо РФ можуть ввести нові обмежувальні заходи.
"Економічні санкції можуть бути зняті лише у тому разі, якщо Росія повністю виконає ці домовленості, але ми також готові зробити подальші обмежувальні заходи, якщо дії РФ цього вимагатимуть", – сказано у заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були Арестова ни на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ять офіцерів ВМС.
Всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
У Росії припустили, що обмін українських моряків може статися вже в 2019 році, проте не раніше ніж президентські вибори в Україні.
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