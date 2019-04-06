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"Або будуть санкції!" G7 висунула жорсткий ультиматум Росії через Україну

9.5тЧитати матеріал російською

Російська Федерація має відпустити українських моряків, які були захоплені в листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.

В іншому випадку, G7 готова ввести нові санкції відносно РФ, йдеться у комюніке, поширеному за підсумками зустрічі міністрів у Франції.

"Ми закликаємо Росію відпустити затриманих членів екіпажу, повернути кораблі і не перешкоджати проходженню суден через Керченську протоку... Немає виправдання застосування Росією військової сили проти українських кораблів та персоналу. Ми закликаємо до стриманості, належній повазі міжнародного права і запобігання будь-подальшій ескалації", – йдеться у документі.

Також глави МЗС країн G7 висловили крайню стурбованість складною ситуацією на Донбасі.

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"Або будуть санкції!" G7 висунула жорсткий ультиматум Росії через Україну

"Ми переконані, що єдиний вихід досягти мирного та сталого врегулювання конфлікту може бути тільки за допомогою повної імплементації обома сторонами їхніх зобов'язань у рамках "Мінських угод" з метою відновлення територіальної цілісності України", – відзначили вони.

Підкреслюється, що щодо РФ можуть ввести нові обмежувальні заходи.

"Економічні санкції можуть бути зняті лише у тому разі, якщо Росія повністю виконає ці домовленості, але ми також готові зробити подальші обмежувальні заходи, якщо дії РФ цього вимагатимуть", – сказано у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Франція
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Хохлы у вас переводчики что курят то? В коммюнике ни слова нет про ультиматум и введение новых санкций в случае отказа РФ отпустить ваших мокряков. Там мелькнуло только то что "могут быть введения ограничения, если Россия будет предпринимать какие то шаги, якобы направленные на деэскалацию конфликта. В общем как обычно - ни о чем.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть кремлевским окупантам! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить москву! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Кожедуб Руслан, ты бы лечился, что ли... Молодой же ещё, а дурак дураком. Горе в семье.
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