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24 жовтня • оновлено в 09:01
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Аби "свій"? Призначення Сивохо в РНБО отримало ще одне пояснення

1.1т Читати матеріал російською

Призначення відомого шоумена Сергія Сивохо на посаду радника секретаря РНБО можна розцінити як спробу "влаштувати всіх "своїх".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен, коментуючи гучне призначення Сивохо – тепер комік і тренер "Ліги сміху" опікуватиметься питаннями Донбасу в Раді нацбезпеки і оборони України.

"Такі призначення – це або божевільний кадровий голод, або позиція "потрібно влаштувати всіх, хто був з нами". Судячи з усього, політика така. Аби "свій" і не має значення, яка освіта", – припустив експерт.

Тизенгаузен визнав, що не має інформації про базову освіту Сивохо (у актора дві вищі, за спеціальностями "інженер-металург" та "економіст-юрисконсульт". – Ред.).

"Але все-таки мені здається, що Мінкульт був би йому ближче", – зазначив він.

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"Дивне призначення, на мій погляд. Але давайте не будемо судити людину, поки вона ще не почала працювати. Раптом він якийсь реальний прорив організує", – не виключив Тизенгаузен.

При цьому, на його думку, Сивохо знадобиться щонайменше 4 місяці, щоб увійти в курс справ РНБО.

"Щоб зрозуміти, як працює РНБО, що це взагалі за структура і які у неї функції, піде кілька місяців точно. І потім ще кілька місяців йому доведеться розбиратися у вертикально-горизонтальній структурі. Чи є у нас цей час? 4 місяці, щоб навчати? Це ж не "слуги народу", яких в Трускавець звозили на тиждень і базових функцій навчили. Тут все набагато серйозніше", – попередив Тизенгаузен.

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Експерт з управління репутацією також дав "маленьку пораду" всім новим чиновникам: "Не варто фотографувати свої посвідчення і викладати їх у відкритий доступ".

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

Facebook.com/sivokho

Нагадаємо, 21 жовтня комік, актор і тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо опублікував в Facebook фото виданого йому посвідчення – його призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, Сивохо має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та мешканцями окупованих територій.

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Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Війна на Донбасі
Особи
Сергій Сивохо Борис Тизенгаузен
Місце
Україна
Теги
РНБО Донбас
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Комментарии на сайте не модерированы
Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
Президент КВН Александр Масляков, комментируя резкий поворот в карьере Сивохи, заявил в беседе с журналистом российского издания "Комсомольская правда", что Владимиру Зеленскому нужно набирать политиков, а не "кавээновскую команду". "Да... Знаете, что я могу сказать. Сережа Сивохо очень талантливый человек - актерски и по кавээновским меркам, много играл в свое время в командах кавээновских. Потом какое-то время, как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем, потом возвращался, опять играл. Ну, я не знаю, честно говоря, я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал не кавээновскую команду, а команду политиков. Вот так я бы прокомментировал эту ситуацию" - сказал Масляков.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
секретар РНБО ветеренар, радники коміки оце що може зробити Рада національної безпеки і оборони України з таким персоналом???? шапіто перебралося в керівництво країною.
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