Аби "свій"? Призначення Сивохо в РНБО отримало ще одне пояснення

Призначення відомого шоумена Сергія Сивохо на посаду радника секретаря РНБО можна розцінити як спробу "влаштувати всіх "своїх".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен, коментуючи гучне призначення Сивохо – тепер комік і тренер "Ліги сміху" опікуватиметься питаннями Донбасу в Раді нацбезпеки і оборони України.

"Такі призначення – це або божевільний кадровий голод, або позиція "потрібно влаштувати всіх, хто був з нами". Судячи з усього, політика така. Аби "свій" і не має значення, яка освіта", – припустив експерт.

Тизенгаузен визнав, що не має інформації про базову освіту Сивохо (у актора дві вищі, за спеціальностями "інженер-металург" та "економіст-юрисконсульт". – Ред.).

"Але все-таки мені здається, що Мінкульт був би йому ближче", – зазначив він.

"Дивне призначення, на мій погляд. Але давайте не будемо судити людину, поки вона ще не почала працювати. Раптом він якийсь реальний прорив організує", – не виключив Тизенгаузен.

При цьому, на його думку, Сивохо знадобиться щонайменше 4 місяці, щоб увійти в курс справ РНБО.

"Щоб зрозуміти, як працює РНБО, що це взагалі за структура і які у неї функції, піде кілька місяців точно. І потім ще кілька місяців йому доведеться розбиратися у вертикально-горизонтальній структурі. Чи є у нас цей час? 4 місяці, щоб навчати? Це ж не "слуги народу", яких в Трускавець звозили на тиждень і базових функцій навчили. Тут все набагато серйозніше", – попередив Тизенгаузен.

Експерт з управління репутацією також дав "маленьку пораду" всім новим чиновникам: "Не варто фотографувати свої посвідчення і викладати їх у відкритий доступ".

Сергій Сивохо Facebook.com/sivokho

Нагадаємо, 21 жовтня комік, актор і тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо опублікував в Facebook фото виданого йому посвідчення – його призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, Сивохо має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та мешканцями окупованих територій.

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