Абе і Путін домовилися про співпрацю у корейському питанні

Сіндзо Абе і Володимир Путін у Москві обговорили теми ядерного роззброєння на Корейському півострові, міжнародної торгівлі та мирного договору між державами.Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час візиту до Росії домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про співпрацю у питанні денуклеаризації Корейського півострова. "Росія та Японія підтримуватимуть тісні контакти, щоб Північна Корея рухалася в правильному напрямку", - заявив Абе під час прес-конференції в суботу, 26 травня, цитує агентство dpa.

Лідери двох країн також порушили тему Курильських островів та мирного договору між державами. Японія намагається просувати спільні бізнес-проекти на цих островах, щоб надати імпульс розв'язанню територіального спору. Путін заявив після зустрічі, що японська ділова делегація відвідає острови цього року.

Курильські острови були захоплені радянськими військами в останні дні Другої світової війни, що призвело до виселення 17 тисяч японців. Це завадило підписанню мирного договору між СРСР і Японією по завершенні війни.