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19 лютого • оновлено в 06:32
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Аахамія засумнівався в тому, хто першим почав кривавий бій на Донбасі: відео

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Глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія у розпал полеміки з опонентами в кулуарах Верховної Ради заявив, що у нього немає достовірної інформації, хто саме почав наступ поблизу Золотого 18 лютого.

"Зараз ні в кого немає достовірної інформації, яким чином це почалося, хто конкретно наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь", – сказав він. Відео з його заявою з'явилося в мережі (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

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Давид Арахамія

Давид Арахамія

"НВ"

Журналісти тут же поставили Арахамії уточнююче запитання, чи вважає він, що вогонь першими могли відкрити українські військовослужбовці, на що той відповів:

"Звичайно, зрозуміло, з якої воно сторони. Ми маємо на увазі... Які у нас втрати, яким чином це все почалося, які були наші дії, які були їх дії і інше. Тобто не можна давати таких оцінок, які ви мені транслюєте".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Загиблим виявився один із наймолодших бійців ЗСУ Максим Хитайлов. У мережі показали фото захисника України.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Бій під Золотим Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
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филя филя
филя филя
да их меньшинство! харош их бояться) журналистом нужно было ответить начал тот кто больше заинтересован. рф совбез инициировала по украине. именно рф. и проросийски настроенным сепарам не выгодно это срывать. вот и весь ответ.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Пора Хачапури очки купить...То он воду продавать собрался,то не знает,кто стрелять начал..Вине шел бы ты наху..тор бабочек ловить.
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