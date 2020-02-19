Аахамія засумнівався в тому, хто першим почав кривавий бій на Донбасі: відео

Глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія у розпал полеміки з опонентами в кулуарах Верховної Ради заявив, що у нього немає достовірної інформації, хто саме почав наступ поблизу Золотого 18 лютого.

"Зараз ні в кого немає достовірної інформації, яким чином це почалося, хто конкретно наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь", – сказав він. Відео з його заявою з'явилося в мережі (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Давид Арахамія "НВ"

Журналісти тут же поставили Арахамії уточнююче запитання, чи вважає він, що вогонь першими могли відкрити українські військовослужбовці, на що той відповів:

"Звичайно, зрозуміло, з якої воно сторони. Ми маємо на увазі... Які у нас втрати, яким чином це все почалося, які були наші дії, які були їх дії і інше. Тобто не можна давати таких оцінок, які ви мені транслюєте".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Загиблим виявився один із наймолодших бійців ЗСУ Максим Хитайлов. У мережі показали фото захисника України.

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