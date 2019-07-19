Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"А вони сепаратисти?" Кандидат від "Слуги народу" заступилася за терористів "ДНР"

7.2т Читати матеріал російською

У 66-му окрузі на Житомирщині до Верховної Ради України балотується Тетяна Грищенко від "Слуги народу". Спілкуючись із журналістом, вона засумнівалася в тому, що на Донбасі проти української армії воюють терористи.

Ролик зі скандальною заявою потенційного парламентаря опублікували на сторінці "Житомирщина – наш край" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тетяна Грищенко

Тетяна Грищенко

Скріншот відео

Зокрема, репортер запитав у Грищенко, як вона бачить подальше вирішення проблеми Донбасу і що робити з колаборантами. Адже після повернення тимчасово окупованих територій на них залишаться люди, які підтримували російських окупантів і воювали на їхньому боці.

"З людьми? А вони сепаратисти? Ви дійсно знаєте, що вони воювали з українцями?" – з посмішкою відповіла кандидат у нардепи.

Новини
Скандальний кандидат у нардепи Куницький визнав Крим частиною Росії. Відео
Тетяна Грищенко

Тетяна Грищенко

"Антикор"

Крім того, Грищенко збрехала журналісту, що останні три роки була безробітною. Під час розмови їй все ж довелося зізнатися, що вона працювала нянею у багатих людей. Однак податки жінка не платила. Від відповіді на питання, чи вважає вона це нормальним, кандидатка в парламентарі ухилилася.

Примітно, що в першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу одіозного Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". Однак у другому турі вона перекинулася до партії чинного президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Крім того, як пише "Антикор", Грищенко багато років співпрацювала спочатку з Партією регіонів, а потім і з "Опозиційним блоком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у період із 2014 року по травень 2018-го на сайті "РИА Новости Украина", де головним редактором був скандальний Кирило Вишинський, з'явилося 385 статей, у яких цитувався нинішній голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. У той час він обіймав посаду директора Української політконсалтингової групи.

Нагадаємо: раніше керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заступився за скандального кандидата у нардепи від "Слуги народу" українофоба Бужанського і заявив, що він не є "зашкварним".

Зазначимо, що Бужанський у мережі виступав проти Євромайдану, повідомляючи, що "ви вбили цю країну". Водночас він був прихильником Партії регіонів і диктаторів СРСР.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Житомир
Тег
Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
118
1
Смішно
11
Цікаво
36
Сумно
23
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дура как раз уровня Зе!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Умница! И лицо славянское, в отличии от мразей нынешней сРады!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Сало Уронил
Сало Уронил
о как чубатые минусуют
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Кацaп Кацaпыч, ты сортир домыл, чудо пту-шное?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сало Уронил, ебанутые Кацaпы минусы считают. Падле такое простое дело в Ольгино поручили... Ничтожество - ты настолько туп? Тебе уже большего не поручают? Какая ты мразь... Бля.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel