"А вони сепаратисти?" Кандидат від "Слуги народу" заступилася за терористів "ДНР"

У 66-му окрузі на Житомирщині до Верховної Ради України балотується Тетяна Грищенко від "Слуги народу". Спілкуючись із журналістом, вона засумнівалася в тому, що на Донбасі проти української армії воюють терористи.

Ролик зі скандальною заявою потенційного парламентаря опублікували на сторінці "Житомирщина – наш край" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тетяна Грищенко Скріншот відео

Зокрема, репортер запитав у Грищенко, як вона бачить подальше вирішення проблеми Донбасу і що робити з колаборантами. Адже після повернення тимчасово окупованих територій на них залишаться люди, які підтримували російських окупантів і воювали на їхньому боці.

"З людьми? А вони сепаратисти? Ви дійсно знаєте, що вони воювали з українцями?" – з посмішкою відповіла кандидат у нардепи.

Тетяна Грищенко "Антикор"

Крім того, Грищенко збрехала журналісту, що останні три роки була безробітною. Під час розмови їй все ж довелося зізнатися, що вона працювала нянею у багатих людей. Однак податки жінка не платила. Від відповіді на питання, чи вважає вона це нормальним, кандидатка в парламентарі ухилилася.

Примітно, що в першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу одіозного Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". Однак у другому турі вона перекинулася до партії чинного президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Крім того, як пише "Антикор", Грищенко багато років співпрацювала спочатку з Партією регіонів, а потім і з "Опозиційним блоком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у період із 2014 року по травень 2018-го на сайті "РИА Новости Украина", де головним редактором був скандальний Кирило Вишинський, з'явилося 385 статей, у яких цитувався нинішній голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. У той час він обіймав посаду директора Української політконсалтингової групи.

Нагадаємо: раніше керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заступився за скандального кандидата у нардепи від "Слуги народу" українофоба Бужанського і заявив, що він не є "зашкварним".

Зазначимо, що Бужанський у мережі виступав проти Євромайдану, повідомляючи, що "ви вбили цю країну". Водночас він був прихильником Партії регіонів і диктаторів СРСР.

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