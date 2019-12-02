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2 грудня • оновлено в 11:11
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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

А у влади є план, як не потрапити у пастку Путіна?

1.7т

Спочатку бойовики приймають "рішення" про "кордон республіки", потім путінський паж в Держдумі Володін робить відверто хамську, агресивну і зневажливу заяву щодо можливої втрати Україною ще кількох областей. Звичайно, ці погрози і провокації не випадково з‘являються напередодні нормандського формату. Цілком в КДБшному стилі - піднімати ставки, шантажувати і принижувати, погрожувати і тиснути напередодні важливих зустрічей.

В умовах гібридної війни мета цих заяв - розбурхати українське суспільство, підняти шумодимову завісу, відволікти увагу від головного, що буде на самій зустрічі. Де точно будуть спроби купити Україну за дешевий газ і примусити її до виконання політичного блоку в кремлівському сценарії.

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Чи має Україна реагувати на ці інформаційні і невипадкові в тональності і часі, провокації? Впевнена, що заяви бойовиків не повинні залишитися поза увагою ТКГ в Мінську, де неодноразово звучала вимога до РФ і бойовиків негайно розпустити всі ці нелегітимні "органи влади республік".

Очевидно, що МЗС і ВР мають негайно не просто висловити протест щодо висловлювань голови Держдуми, а й, в першу чергу, нагадати нашим європейським та американським партнерам про важливість продовження та посилення персональних санкцій проти путінської камарільї, причетної до розв’язання війни. Але все ж ключове, й за що найбільше переживаю - це не слова російської гебні і їх посіпак на Донбасі, а слова і дії, план української влади 9 грудня в Парижі. Як і всі українці сьогодні, переживаю - а чи є у влади план, щоб не потрапити в пастку Путіна.

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Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
В`ячеслав Володін
Місце
Україна
Теги
війна Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Ирина Геращенко
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Mega Death
Mega Death
Xoxлы думали что с ними в бирюльки играют))) Наивные селюки, доверчивы, как папуасы)))
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