"А це хто? Галкін? Ургант?" Радзіховський розповів про ставлення Путіна до Зеленського

Журналіст і публіцист Леонід Радзіховський заявив, що лідер Росії Володимир Путін обурений перемогою Володимира Зеленського на виборах президента України.

"Роздратування від перемоги Зеленського на виборах тут крайнє. І, мабуть, особливо дратує, що поки лаяти нового президента немає за що", — говориться в блозі Радзіховського на сайті Собеседник.ru.

Як заявляє публіцист, йти назустріч і налагоджувати відносини Путін з "учителем Голобородьком" не збирається.

Зеленський і Путін

"Думаю, що в Путіна Зеленський викликає страшне роздратування. Хто він такий? Порошенко був все-таки чиновником, бізнесменом. Людиною, що називається,"нашого кола". А це хто? Галкін? Ургант? У цьому сенсі завершення терміну президентства Порошенка для Путіна, як мені видається, — корпоративна образа", — прокоментував Радзіховський.

Окреме роздратування, за словами журналіста, викликає те, що перемога "вчителя Голобородька" виявилася несподіваною і Путін не прорахував її. Як заявив публіцист, правителю Росії було приємно думати, що шоумена і близько не підпустять до посту президента, а з'ясувалося, що він і став главою країни.

Також Радзіховський додав, що це ніяк не означає перспективу зміни політики щодо України.

Як раніше писав OBOZREVATEL , блогер і журналіст Кирило Сазонов озвучив версію, чому Путін не привітав Зеленського.

Крім того, президент України розчарував агресорів своєю позицією щодо окупованого Криму, відмовившись визнавати незаконну анексію українського півострова Росією. При цьому Зеленський не виключив можливості переговорів з РФ.

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