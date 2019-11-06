"А де народ?" Зеленський похвалився селфі з Харкова

Президент України Володимир Зеленський показав у мережі селфі, зроблене у Харкові, куди він приїхав із робочим візитом вранці 6 листопада.
Так, знімок з'явився на його сторінці у Facebook. "Салют, Харкове! Радий знову погостювати у вас!" – підписав глава держави фото.
У коментарях його почали запрошувати і в інші міста. Деякі при цьому згадали, як у Тернополі місцеві жителі влаштували президенту "коридор ганьби".
Володимир Зеленський у Харкові
Facebook Володимира Зеленського
Володимир Зеленський у Харкові
Пресслужба ОП
Багато хто зазначив, що Зеленський гарно виглядає і всміхається: "Гарний!", "Чудова фотка, я за вас!", "Раді бачити!".
Деякі користувачі звернули увагу на те, що президента ніхто не зустрічав. "А де народ?" – здивувалися вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Зеленський недосипає і не має часу на те, щоб нормально поїсти.
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