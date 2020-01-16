"А давайте будемо щось виробляти!" З'явилася третя частина скандальних "плівок Гончарука"

У мережі опублікували третю частину розмови нібито прем `єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.

У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар і економічну стратегію розвитку України, де прозвучала пропозиція "а давайте будемо щось виробляти!" (щоб прослухати аудіо, досколльте до кінця новини).

"Льош, в наступному році, якщо приватизація включається нормально і, умовно кажучи, у нас така ситуація, коли люди починають впроваджувати ресурси, щоб щось будувати ... Давайте тоді шукати. Чи не шукати, а завдання ставити ... Умовно там . Якщо наша задача, крім того, щоб сільське господарство щось виробляло, нам завжди треба залучати тих, хто буде будувати щось. Ну коротше зрозуміло. Насправді ми коли були останній раз, всі ці фактори назвали. І газ – і населенню добре. і зарплати. Зараз треба систематизувати", – повідомляла нібито Рожкова.

Також голос схожий на Гончарука повідомляв, що потрібно представити президенту Володимиру Зеленському реалістичний прогноз в країні на наступні три роки.

"Мені здається, головне питання – реалістичний і там довгостроковий прогноз. Реалістичний. Ми розуміємо, що все там насправді до осені отримаємо. Може бути, до літа. Концесія ... Те ж саме. У нас є більш-менш реалістичний прогноз . Те, що ми повинні представити президенту і сказати: на наш погляд, в наступні три роки ситуація в країні буде наступним чином. І ось там більш-менш детально ... Виходячи з цього маневру нам треба слабкі сторони. Хто програє? Це два моменту, як ми рятуємо", – йдеться на записі.

Нібито Гончарук повідомляв, що Зеленському потрібно доступно пояснити економічний прогноз країни.

"Дивіться. Скажу з людської мови на ... Йому (Зеленському – Ред.) треба сказати: дивись, Вова, то, що зараз курс менше, значить, що олів'є в наступному році на наступному новорічному столі ...", – говорив нібито прем'єр.

Його думку продовжив Сологуб: "... не буде дорожче, ніж в цьому!". Однак Маркарова йому заперечила: "Не факт!".

Олексій Гончарук

Підкреслимо, що учасники розмови обговорювали, як правильно подати Зеленському картину економіку України в цілому.

"Дивіться, Володимир Олександрович: ось це сталося з ось цим. Ось це сталося з валютою. Йому потрібно розповісти історії. У нього в голові, коли з'явиться виразна картинка ...", – повідомляв Гончарук.

"У той же час, картинку, яку треба показати, що вона є негативна, і ми знаємо, що робити з негативною стороною", – зазначив Сологуб.

В результаті нібито Рожкова зазначила, що якщо збережеться така тенденція, то курс долар не виросте в найближчі роки.

"Тепер ми говоримо: якщо все це зберігається, ми будемо, умовно кажучи, входити десь 23 – 20 (курс долара). І десь ось там ми будемо знаходитися через рік. Через два. Через три", – прозвучало в аудіо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалося курс долара в Україні і економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандального розмови нібито прем `єр-міністра Гончарука, в якому він обговорює економічну ситуацію в країні.

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