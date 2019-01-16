В смысле — будет ли хотя бы в сегодняшнем смысле?

Напомню весьма популярную идею, разделяемую, в частности, одной из самых реальных кандидатов, что полномочия должны быть совсем не те и вообще полезно некое подобие королевы при реальном премьере.

Так не стоит ли сначала разобраться с тем, что будет называться в стране президентом? И насколько скоры будут изменения?

А уже потом устраивать весь этот предвыборный групповой цирк с клоунами, [контр]разведчиками и — среди многочисленных прочих — теми, кто действительно имеет какие-то шансы на хотя бы второй тур?

К чему движется гигантская толпа без шансов и перспектив?

Что на кону?

Или главное — это просто оплаченное кем-то участие?

Что получит победитель? Это в зависимости от его персоны расскажет ПОТОМ кто-то из внешних управляющих?

Устами если не самого главы государства, то новой Рады, которую они всё равно будут контролировать?

Если у тех, от кого Украина на самом деле полностью зависит, будет реальное желание обесценить первый пост, то соответствующие народные волнения и изменения в Конституции произойдут достаточно быстро.

Откуда же недешевое обилие желающих получить — при околонулевых шансах — в случае победы неизвестно что?

2-3 человека внутри плюс несколько снаружи, вероятно, в курсе подробностей.

Но дань традиции неожиданности на ипподроме, где делаются ставки, не требует СТОЛЬКО лошадей.

Р.S. 4 года назад на парламентских выборах победила новая партия, лидер которой в выборах президента не участвовал. Партии обоих лидеров единственного тура уступили. Так у нас ещё и чередование? Пока участники первой части соревнования отмываются, им не до выигрыша части второй. Которая может умножить первую — вместе с её результатами — на нуль.

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