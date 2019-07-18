Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Блоги - Політика

Андрій Юсов
Андрій Юсов
Громадський активіст та політичний діяч Всі статті автора

Стравити патріотів - план Кремля

4.7т

Від небайдужих до долі України людей можна часто почути таке питання: "Чому патріотичні сили можуть пересваритися навіть через якусь дрібницю, в той час як антиукраїнські об’єднуються миттєво?"

На мій погляд, відповідь надзвичайно проста – патріоти люблять Україну кожен по своєму, а от вороги ненавидять однаково.

Практика останніх років починаючи від Помаранчевої революції постійно доводить правильність цієї тези. Перед спільною загрозою ми всі об’єднуємося, але як тільки загроза стихає і ми відкладаємо мечі та беремо до рук орало, одразу виникають розбіжності думок щодо того, як саме треба будувати країну.

Стравити патріотів - план Кремля

Само по собі нічого страшного у такій поведінці немає. Якби загроза насправді зникала. Але вона не зникла. Навпаки ворог став більш жорстоким і значно розумнішим. Недарма сучасну війну називають гібридною. Технології гібридності дозволили вплинути на суспільну думку і зробити у українців відчуття, що ворог зовсім не там де він є насправді.

На превеликий жаль, патріотичні сили зараз стравлені між собою, і якщо врахувати масштаби сварок, мимоволі закрадається думка про якусь спецоперацію спецслужб ворога. Бо як інакше пояснити, що навіть перед загрозою реваншу патріотичні сили продовжують з’ясовувати, хто більше Неньку любить.

Новини
Шкідники чи шкідливі викиди: що більше шкодить Києву?

Особливо неприємно, коли приходиться доводити, що ти - патріот не перед ворогами України, а перед такими ж патріотами.

Сьогодні, коли до виборів залишається декілька днів, боротьба між проукраїнськими патріотичними силами розгорілася, як ніколи. Але проблема полягає у тому, що ця боротьба розгорнулася на одному електоральному полі. І перед патріотичним виборцем постає дуже негативна картина – одна проукраїнська сила намагається позиціонувати себе, як єдину альтернативу реваншистам. Цілком зрозуміло, що іншим патріотичним силам це ніяк не може сподобатися. Вони намагаються апелювати, врешті втягуючись у безсенсовну полеміку.

Новини
Зарплатний антигеноцид Коболєва

Патріотичний виборець розгублений.

А реваншистам навіть робити нічого не треба. Зрозуміло, що патріот за них не проголосує, але, дивлячись на сварку проукраїнських сил, може взагалі проігнорувати волевиявлення. Що в принципі антиукраїнським силам і треба.

Тому в черговий раз хочеться закликати проукраїнські, патріотичні сили припинити чубитися. У нас у всіх спільна мета: шлях до ЄС та НАТО, побудова міцної незалежної економіки, встановлення верховенства права, і головне - назавжди розпрощатися з болотом "руського миру".

Новини
На нерівних берегах бюджетних потоків

Агітуйте одне за одного. Розривайте шаблони. У нас - спільний патріотичний фронт, і хто сказав, що він не може мати відтінки? Чим більше патріотичних сил потраплять у парламент, тим менше там буде всілякої проросійської нечисті. Хіба хтось з цим не згоден? То давайте обламаємо радість "третій стороні"!

Зараз мережею шириться такий собі челлендж, коли і звичайні користувачі, і вже відомі ЛСД (лідери суспільної думки) самі визначають перелік єдиних патріотичних кандидатів на округах. Примітно, що в одному переліку цілком природно можуть опинитися представники різних політичних, але тим не менш, патріотичних сил. Користувачі, визначаючи для себе кандидатів,не відчувають жодного дисонансу, коли говорять про підтримку на одному окрузі кандидата від Європейської солідарності, на другому від Громадянської позиції, на третьому від Свободи, на четвертому від Голосу , Демсокіри, чи від Сили людей. Хіба це не є прямою вказівкою партіям схаменутися і врешті почати співпрацювати?

Новини
Чому киян позбавляють децентралізації

Окрім цього, найкращим способом досягнути спільної перемоги було б не допускати прямої конкуренції мажоритарників-патріотів на округах. Як показує взірець деяких округів, наприклад №216, відсутність конкуренції серед висуванців патріотичних проукраїнських сил дозволяє виборцям об’єднатися навколо єдиного кандидата, що вкрай ускладнює перефарбованим, пристосуванцям і відвертим реваншистам потрапляння до парламенту.

Видається, на сьогодні це єдиний спосіб протистояння реваншу антиукраїнських сил.

Безумовно, амбіцій у кожного з нас багато, але давайте не забувати що Україна у нас одна.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Андрій Юсов Андрій Юсов
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
5
Смішно
20
Цікаво
94
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Ну да, то шо петя топит голос вакарчука смсками. То шо им всем патриотам нужно полезть в вр - виноватi москалi.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Gorobec Sana
Gorobec Sana
Чому тут коменти українців витирають а коменти якцапів та совків залишають????
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Питон Каа
Питон Каа
Все дело в том, что так называемые "патриоты" Украины ведут себя просто как свиньи в хлеву, кем они на самом деле и являются. Все их цели заключаются только в одном - продать свой поросячий голос хозяевам хлева подороже, а потом отпихнув своих сородичей первым прорваться к кормушке. А то что этот самый хлев вот вот завалится, потому что хозяева не собираются его чинить, их не волнует. Они знают, что их содержать в этом хлеву будут не долго, но надеются на то, что их новые хозяева не скоро пустят их на колбасу. Так и живут столетиями. Поэтому и незалежной Украины не было, нет и по всей видимости никогда не будет.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel