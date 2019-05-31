Коломойского пока все немножко недооценивают. Полагая, что он быстро удовлетворится большим теневым "экономическим контролем"в собственном исполнении. А он, оказывается, реально играет в большую и очень большую игру. В чисто политическую игру.

В считанные недели ИВ наголову разбил Порошенко (pr-агонию последнего не считаем) и практически занял... его место.

Во-первых, он эффективно обложил нового президента своими кадрами и активно участвует через них в формировании базовый повестки...

Во-вторых, он вместе с министром Аваковым (пока вместе) быстро и эффективно переформатирует "улицу", подминает под себя радикалов и даже устроил небольшой "испытательный полигон" во Львове, жёстко прессуя местного мэра Садового.

Кстати, Коломойский отлично понимает, что власть полноценна только тогда, когда ты контролируешь ключевые города и не позволяешь этим городам становиться очагами фронды. Львов в их перечне. Наряду с Киевом, Днепром и Одессой...

В третьих, он все очевиднее забирает под себя формирование медийной повестки, как бы веселя нас заявлениями о дефолте. Но на самом деле эти заявления становятся главными для обсуждения на внешних рынках...

Ну и наконец, в четвёртых, ИВ активно занят сейчас формированием "правильной" (для него, разумеется) конфигурации будущего парламента... Ему, кстати, совершенно не нужна там монополия виртуального проекта... Слуга народа (он ведь этот проект точно полностью не контролирует). А потому работа идёт сразу по нескольким направлениям. Пакет акций и обязательная квота в том же Слуге... Активная поддержка партии Тимошенко (с коалиционными целями)... Скупка мажоритарных округов под вчерашних партнёров из того же !Відродження" (ну и прочих ярких единоличников). А также - и это главное - активное модерирование агрессивной "партии мэров", где главными фронтмэнами являются харьковский Кернес и одесский Труханов с расчетом на то, чтобы выбить серьёзные шансы в центре и на юго-востоке у конкурентных групп Ахметова и Левочкина)...

Большая игра очень большого и хитрого человека.

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