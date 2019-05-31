ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк
Всі статті автора

Как захватить парламент, или Большая игра Коломойского

2.5тЧитати матеріал російською

Коломойского пока все немножко недооценивают. Полагая, что он быстро удовлетворится большим теневым "экономическим контролем"в собственном исполнении. А он, оказывается, реально играет в большую и очень большую игру. В чисто политическую игру.

В считанные недели ИВ наголову разбил Порошенко (pr-агонию последнего не считаем) и практически занял... его место.

Новини
Что происходит с Коломойским?

Во-первых, он эффективно обложил нового президента своими кадрами и активно участвует через них в формировании базовый повестки...

Во-вторых, он вместе с министром Аваковым (пока вместе) быстро и эффективно переформатирует "улицу", подминает под себя радикалов и даже устроил небольшой "испытательный полигон" во Львове, жёстко прессуя местного мэра Садового.

Кстати, Коломойский отлично понимает, что власть полноценна только тогда, когда ты контролируешь ключевые города и не позволяешь этим городам становиться очагами фронды. Львов в их перечне. Наряду с Киевом, Днепром и Одессой...

В третьих, он все очевиднее забирает под себя формирование медийной повестки, как бы веселя нас заявлениями о дефолте. Но на самом деле эти заявления становятся главными для обсуждения на внешних рынках...

Новини
Почему Порошенко отказывается уходить?

Ну и наконец, в четвёртых, ИВ активно занят сейчас формированием "правильной" (для него, разумеется) конфигурации будущего парламента... Ему, кстати, совершенно не нужна там монополия виртуального проекта... Слуга народа (он ведь этот проект точно полностью не контролирует). А потому работа идёт сразу по нескольким направлениям. Пакет акций и обязательная квота в том же Слуге... Активная поддержка партии Тимошенко (с коалиционными целями)... Скупка мажоритарных округов под вчерашних партнёров из того же !Відродження" (ну и прочих ярких единоличников). А также - и это главное - активное модерирование агрессивной "партии мэров", где главными фронтмэнами являются харьковский Кернес и одесский Труханов с расчетом на то, чтобы выбить серьёзные шансы в центре и на юго-востоке у конкурентных групп Ахметова и Левочкина)...

Большая игра очень большого и хитрого человека.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Михайло ПодолякМихайло Подоляк
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Михаила Подоляка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
1
Смішно
3
Цікаво
24
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-