9 паспортів і втеча з в'язниці: ЦВК зняла з виборів кандидата в депутати

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію на вибори до Верховної Ради кандидата від "Опозиційної платформи – За життя" Дмитра Торнера.

44-й номер партії не є громадянином України та має ряд підроблених документів, інформує прес-служба ЦВК. Раніше зняти цього кандидата з виборів комісію закликали МВС та СБУ.

Вказується, що Державна міграційна служба повідомила ЦВК наступне: "Торнер (попередні прізвища Мальченко, Грозний) Дмитро (попереднє ім'я – Димитрій) Григорович, 28 серпня 1980 року народження, був документований відповідними паспортами громадянина України для виїзду за кордон, які за станом на сьогодні є недійсними".

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Ілюстрація. Дмитра Торнера зняли з виборів Колаж

"Також Державна міграційна служба зазначила, що за наявними обліками територіальних органів ДМС Торнер Д.Г. із питань набуття громадянства України в установленому порядку не звертався, підстав вважати його громадянином України немає", – підкреслюється в повідомленні.

У свою чергу СБУ і МВС встановили, що Торнер ховається від міжнародного правосуддя.

"У ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка зараз представляється Дмитром Григоровичем Торнером, 1980 року народження, починаючи з 2007 року на підставі підроблених документів отримав 5 паспортів громадянина України на різні прізвища і з різними анкетними даними, а також 4 паспорта громадянина України для виїзду за кордон, із якими здійснював незаконний перетин деркордону", – повідомили в СБУ.

Насправді Торнер є громадянином Молдови Некрасовим Дмитром Григоровичем, який знаходився в розшуку правоохоронних органів за вчинення злочину, передбаченого ст. 317 (Втеча з місць позбавлення волі) КК Республіки Молдови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія вперше за всю історію виборів в Україні показала на своєму сайті фото всіх кандидатів у народні депутати, які балотуються в парламент на мажоритарних округах.

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