Виступаючи на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в Женеві виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила: "ООН не повинні терпіти присутність Російської Федерації в Раді Безпеки, поки ті не повернуться до системи міжнародного права, починаючи з виведення їх військ і командних структур з окупованих територій України (Донбасу і Криму) і звільнення всіх військовополонених і політичних в’язнів. Країни-члени ВООЗ та інші міжнародні організації повинні говорити "ні" російським грошам, які наповнюють західні рахунки, інакше ви ризикуєте стати заложниками Кремля".

Очевидно, що Російська Федерація, котра веде гібридні війні в Україні і Сирії, давно мала б бути виключена з Ради Безпеки ООН. Адже як Москва може вирішувати долі безпеки інших країн, коли сама є загарбником і окупантом території незалежної держави України?

Рада безпеки ООН

Новини Росія опинилася на грані національної катастрофи

Так само б мало гостро стояти питання щодо необхідності забрати в Росії право вето у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй, у зв’язку з її нападом на Україну.

Воно вже піднімалося неодноразово. Але щоразу "спотикалося" об відсутність прописаної процедури ануляції права вето в тієї чи іншої країни, котра є членом Ради безпеки. Оскільки немає механізму її запуску і реалізації.

Крім того, за існуючого нині статуту ООН, це виглядає досить проблематично. Щоб забрати в Кремля право вето, потрібно змінити статут, а щоб змінити статут, треба подолати право вето Російської Федерації. Замкнуте коло.

То чи не варто було б спробувати піти дещо іншим шляхом? Для початку не забирати у Росії, постійного члена Радбезу ООН, права вето, а призупинити використання Москвою цього права.

Суть ООН, як міжнародної організації, полягає у противагах. І лише тоді її рішення чогось варті.

Якщо ж якимось чином вдасться кардинально змінити основи статуту, а Москва вважатиме, що цим ущемлені її інтереси, то не можна виключати того, що Росія взагалі перестане зважати на рішення ООН.

"Хоча зараз "правила гри" є такими, що подібні ініціативи мають надходити від країн-членів Ради безпеки ООН і генерального секретаря.

Новини Росія знищить сама себе

А чи готові вони до цього? Хоча ООН, у такому вигляді, якою вона є нині, абсолютно не влаштовує дуже багатьох учасників цього світового клубу.

Оскільки виникає враження, що за сучасних умов основний сенс функціонування ООН в основному зводиться до того, щоб збиратися щотижня і обмінюватися гучними заявами. І не більше.

Не можна далі допускати, щоб у подальшому могли повторюватися такі випадки, коли Росія, напавши на суверенну державу Україну, могла роками гальмувати рішення Ради безпеки ООН, користуючись для цього своїм правом вето.

За фактом ми маємо глибоку кризу світової системи безпеки. Схоже, що "правила гри" і гальмівні механізми старої системи ООН стали настільки неефективними, що заміняти їх потрібно терміново кардинально змінювати.

Можливо, що Україні, яка не тільки постраждала від агресії Москви, а й від старих "правил гри" в ООН, варто було б подумати про ініціювання змін у діяльності Ради безпеки.

Що могло б бути сформульовано приблизно таким чином.

Новини Більшої ганьби Росія ніколи ще не переживала

Перше: країна-член Ради безпеки, котра на даний момент веде військові дії проти іншої держави, не має права на голосування в Раді безпеки ООН, бо сама є безпосереднім учасником конфлікту.

Друге: в Раді безпеки скасовується право вето, і всі рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів ради.

Третє: спрощеним варіантом модернізації Ради безпеки ООН могло б стати правило, за якого право вето не діє, якщо при голосуванні проти висловився лише один із членів Ради безпеки.

Четверте: існує правове поле світової цивілізації. А оскільки Росія навмисно постійно порушує і попирає всі правила, котрі б мали враховуватися в діяльності Ради безпеки ООН, то призупинення права вето для Росії, на час розслідування неправомірних дій Кремля, бачиться єдино можливим виходом із ситуації, котра склалася.

Що ж стосується Москви, то для початку цілком можна розглянути компромісне рішення. А саме: введення часткового анулювання права вето для Росії, коли мова йтиме про Україну, Грузію і Молдову, частину територій яких Росія незаконно окупувала.

Тобто Росія при розгляді питань, котрі стосуються цих держав, має автоматично втрачати право голосування в Раді безпеки ООН.

Очевидно, що ООН потрібна кардинальна "перебудова". Потрібно зробити так, щоб ООН більше не була подобою геополітичного дискусійного клубу, де країни-терористи на кшталт Росії матимуть можливість просто "заговорювати" будь-яку надскладну міжнародну проблему.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал