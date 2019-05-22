ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Віктор Каспрук
Віктор Каспрук
Всі статті автора

Чи не пора виключити Росію з Ради Безпеки ООН?

Виступаючи на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в Женеві виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила: "ООН не повинні терпіти присутність Російської Федерації в Раді Безпеки, поки ті не повернуться до системи міжнародного права, починаючи з виведення їх військ і командних структур з окупованих територій України (Донбасу і Криму) і звільнення всіх військовополонених і політичних в’язнів. Країни-члени ВООЗ та інші міжнародні організації повинні говорити "ні" російським грошам, які наповнюють західні рахунки, інакше ви ризикуєте стати заложниками Кремля".

Очевидно, що Російська Федерація, котра веде гібридні війні в Україні і Сирії, давно мала б бути виключена з Ради Безпеки ООН. Адже як Москва може вирішувати долі безпеки інших країн, коли сама є загарбником і окупантом території незалежної держави України?

Рада безпеки ООН

Рада безпеки ООН

Новини
Росія опинилася на грані національної катастрофи

Так само б мало гостро стояти питання щодо необхідності забрати в Росії право вето у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй, у зв’язку з її нападом на Україну.

Воно вже піднімалося неодноразово. Але щоразу "спотикалося" об відсутність прописаної процедури ануляції права вето в тієї чи іншої країни, котра є членом Ради безпеки. Оскільки немає механізму її запуску і реалізації.

Крім того, за існуючого нині статуту ООН, це виглядає досить проблематично. Щоб забрати в Кремля право вето, потрібно змінити статут, а щоб змінити статут, треба подолати право вето Російської Федерації. Замкнуте коло.

Новини
Путінська Росія – це дрімуче середньовіччя

То чи не варто було б спробувати піти дещо іншим шляхом? Для початку не забирати у Росії, постійного члена Радбезу ООН, права вето, а призупинити використання Москвою цього права.

Суть ООН, як міжнародної організації, полягає у противагах. І лише тоді її рішення чогось варті.

Якщо ж якимось чином вдасться кардинально змінити основи статуту, а Москва вважатиме, що цим ущемлені її інтереси, то не можна виключати того, що Росія взагалі перестане зважати на рішення ООН.

"Хоча зараз "правила гри" є такими, що подібні ініціативи мають надходити від країн-членів Ради безпеки ООН і генерального секретаря.

Новини
Росія знищить сама себе

А чи готові вони до цього? Хоча ООН, у такому вигляді, якою вона є нині, абсолютно не влаштовує дуже багатьох учасників цього світового клубу.

Оскільки виникає враження, що за сучасних умов основний сенс функціонування ООН в основному зводиться до того, щоб збиратися щотижня і обмінюватися гучними заявами. І не більше.

Не можна далі допускати, щоб у подальшому могли повторюватися такі випадки, коли Росія, напавши на суверенну державу Україну, могла роками гальмувати рішення Ради безпеки ООН, користуючись для цього своїм правом вето.

Новини
Назад в СРСР: Росія готова відмовитися від долара

За фактом ми маємо глибоку кризу світової системи безпеки. Схоже, що "правила гри" і гальмівні механізми старої системи ООН стали настільки неефективними, що заміняти їх потрібно терміново кардинально змінювати.

Можливо, що Україні, яка не тільки постраждала від агресії Москви, а й від старих "правил гри" в ООН, варто було б подумати про ініціювання змін у діяльності Ради безпеки.

Що могло б бути сформульовано приблизно таким чином.

Новини
Більшої ганьби Росія ніколи ще не переживала

Перше: країна-член Ради безпеки, котра на даний момент веде військові дії проти іншої держави, не має права на голосування в Раді безпеки ООН, бо сама є безпосереднім учасником конфлікту.

Друге: в Раді безпеки скасовується право вето, і всі рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів ради.

Третє: спрощеним варіантом модернізації Ради безпеки ООН могло б стати правило, за якого право вето не діє, якщо при голосуванні проти висловився лише один із членів Ради безпеки.

Четверте: існує правове поле світової цивілізації. А оскільки Росія навмисно постійно порушує і попирає всі правила, котрі б мали враховуватися в діяльності Ради безпеки ООН, то призупинення права вето для Росії, на час розслідування неправомірних дій Кремля, бачиться єдино можливим виходом із ситуації, котра склалася.

Новини
Вся Росія – це телевізор, або Дияволів не жаліють

Що ж стосується Москви, то для початку цілком можна розглянути компромісне рішення. А саме: введення часткового анулювання права вето для Росії, коли мова йтиме про Україну, Грузію і Молдову, частину територій яких Росія незаконно окупувала.

Тобто Росія при розгляді питань, котрі стосуються цих держав, має автоматично втрачати право голосування в Раді безпеки ООН.

Очевидно, що ООН потрібна кардинальна "перебудова". Потрібно зробити так, щоб ООН більше не була подобою геополітичного дискусійного клубу, де країни-терористи на кшталт Росії матимуть можливість просто "заговорювати" будь-яку надскладну міжнародну проблему.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віктор КаспрукВіктор Каспрук
Місце
Росія
Тег
Радбез ООН
Джерело
Джерело:Блог Віктора Каспрука
Поділитися у Facebook
25
Коментарі
5
21
Смішно
22
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Круглов Александр
Круглов Александр
одним словом - селюки. Тупы и безграмотны. Они даже ст. 108 и ч. 2 ст. 109 Устава ООН не читали, чтобы понять что на любое изменение Устава ООН, включая право вето, требуется согласие всех постоянных членов Совбеза ООН, включая Россию. А свои слюнявые мрии они могут тут писать сколько хотят.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Треба бандер выгнать ссаной жовто-блакитной тряпкой из всех организаций,так как чубатые пидоры-нерабы-томосеки заебали всех,попрошайки нищие. Когда,бандеровские мрази зароблять гроши сами будете
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Baran Vladek
Baran Vladek
Макарский Александр, Бандеровцы воевали на своей земле и за свою землю, вплоть до 1956 года, и победили!!! К статьи, Бандеровци присягу на верность ссср не давали, как это сделали 2 млн. Власовцев, и еще не забудь рассказать, как вы с немцами в засос целовались в 1939 и про совместный парад в Бресте не забудь. Так что, кто там первым лег под Гитлера.??? А нащет Омерики, так ты это скажи своим вАждям, они не то чтобы легли под Америку, они ее просто обожают, доверили ей все и детей и деньги , которые в итоге идут на ВПК Пиндосам, да и на старость жить будут там в своих хоромах, ну а ты терпила кацапский куды денешси, когда мусульмане начнут вырезать маАаскву, а Китай ударит в спину???А где ваша диаспора, Россияне?! Ведь в Америке вас побольше, чем Украинцев,. Впрочем, какая тут диаспора, ведь где водка, там и родина, не так ли?!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Baran Vladek
Baran Vladek
Макарский Александр, Бандера видите ли ему не нравится...Ну, что можно взять с безродного потомственного, трусливого раба Золотой Орды. Тебе по большому счету в принципе должно быть все равно, кто будет при власти, и с кого иконы рисовать. Еврей, Грузин или Бандера. Лишь бы рука по тверже, да плеть по туже.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Belov Тима
Belov Тима
А что США присоединяли себе Ирак или Югославию а????,вы конченые кацапские уебки???,а блядь?,аргументы козлорылые?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
2 з 4 відповідей | показати всі
Ш. Олег
Ш. Олег
Вы мне лучше скажите, при чём ассамблея ВОЗ к Совбезу ООН? Почему Супрун решила, что именно медики должны решать вопросы членства России в Совете Безопасности? Решила, как Катон когда-то, что никогда не вредно лишний раз напомнить про Карфаген, который должен быть разрушен? :)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Тарас Бор, да какое там… Так, ворчу по-стариковски, не обращайте внимания! :)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки