73% – не межа? В "Слузі народу" заміряли рейтинг Зеленського

У разі дострокових президентських виборів Володимир Зеленський міг би повторити свій успіх.
Про це повідомляється в телеграм-каналі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, який провів опитування серед своїх підписників.
Він запитав, чи проголосували б вони знову за Зеленського, майже через півроку після отримання ним президентської булави.
Так, участь в опитуванні взяли майже 9 тисяч осіб, з яких 79% дали ствердну відповідь. Проти виступив лише 21% читачів Дубінського.
Опитування
Телеграм-канал Дубінського
Нагадаємо, на президентських виборах в квітні Зеленський набрав більше 73% голосів у другому турі, і більше 30% в першому.
Володимир Зеленський
Facebook президента України
Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними опитування КМІС за жовтень позитивно до діяльності Зеленського на посаді президента відносяться 66% українців.
Нейтральне ставлення до Зеленського висловили 23% респондентів, тоді як 9% українців негативно оцінили роботу президента.
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