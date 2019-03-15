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"7 питань про оборону" - прем'єра на ObozTV

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На ObozTV стартує нова програма "7 питань про оборону", створена спільно з Незалежним антикорупційним комітетом з питань оборони (НАКО).

"7 питань про оборону" - прем'єра на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

НАКО надіслав кандидатам в президенти України сім ключових питань про безпеку і оборону держави.

З 44 кандидатів комітету відповіли 16.

У студії ObozTV Роман Безсмертний, Руслан Кошулинський, Геннадій Балашов і Віталій Купрій, а також представники Юлії Тимошенко, Анатолія Гриценка, Олександра Шевченка та Андрія Садового озвучать свої відповіді.

Прем'єрний випуск "7 питань про оборону" дивіться сьогодні о 13:30 на ObozTV.

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