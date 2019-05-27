Сейчас опять заговорили, что Россия пытается, на переговорах США, обменять Украину на Венесуэлу. Это главная и больная тема Большой тайной сделки (БТС) между двумя международными авантюристами - Трампом и Путиным.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Тут больше страхов и обид для немощной Украины, чем сладкая победа для России. Американцы сознательно поддерживают иллюзию Путина об возможности такой сделки за счет интересов Украины. А на самом деле, Трампу нужна не Венесуэла, тем более в таком запущенном состоянии, а Куба. США аккуратно затягивают Россию и ее прокси-силу- Кубу в венесуэльский конфликт, а затем в Большой Латиноамериканский конфликт, как это случилось с Россией на Большим Ближнем Востоке. Вторгнувшись в Сирию Путин был уверен, что США взамен отдадут ему хоть украденную, оккупированную часть Украины. Но этого не случилось.

Тем более, что Украина - самое сильное "приобретение" США в 21 веке, позволяющее удерживать в сфере своего влияния и политики практически весь евразийский континент от Германии до Средней Азии, включительно. Уже тот факт, что Украина находится в геополитическом эпицентре Европы, между Россией и Германией, делает ее крайне важной для американской международной политики в отношение России.

Сейчас настоящая цель Трампа в переговорах с Путиным- это не полуразрушенная Венесуэла ,а " созревшая" Куба. Президенту США Трампу срочно, до начала президентских выборов, надо получить "латинос" и кубинских избирателей в США, которые, как правило, голосовали, до сих пор, за демократов Обамы-Клинтон. А если падет Куба, до начала американских выборов , то судьба венесуэльского режима Мадуро будет делом времени или техники. А России придется искать новую цель для торга с американцами за Украину.

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