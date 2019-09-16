Головна Новини
16 вересня • оновлено в 09:48
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"40 років окупації": Волкер розповів, коли Росія поверне Крим

Читати матеріал російською

Росія, яка окупувала Крим, згодом поверне Україні вкрадений півострів.

Про це в інтерв'ю "1+1" заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Дипломат зазначив, що вірить у повернення Криму.

"Так, так, я вірю. Ми бачили, як це відбувалося з балтійськими країнами. Радянський Союз повернув їм незалежність після 40 років окупації. Захід, Сполучені Штати, інші країни трималися твердої лінії й не визнавали примусового включення цих країн до Радянського Союзу. Також ми маємо дуже жорстку позицію щодо Криму – ми не погодимося з російською анексією півострова. Щодо цього була заява Майкла Помпео минулого року", – розповів він.

Новини
Хочуть обговорити Донбас: Волкер раптово призначив зустріч Суркову

Волкер підкреслив, що аналогічної позиції дотримуються в Євросоюзі.

"Дуже важливо, що ми визначилися з правильною позицією і зупинилися на цьому. Адже час змінює все, і одного дня, думаю, Крим повернеться до складу України", – додав він.

Курт Волкер

Курт Волкер

Як повідомляв OBOZREVATEL, Курт Волкер заявив, що Росії потрібно дати можливість легко відступити з Донбасу, тоді бойові дії в Україні припиняться.

Також дипломат зазначив, що повернення окупованих територій Донбасу під контроль України можливо лише після виборів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особа
Курт Волкер
Місце
Україна
Теги
Крим Росія - країна-агресор
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
4
17
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Смешно. Прибалтика отделилась в результате распада Советского Союза. При этом очень важна была позиция местных элит, которые были за самостоятельность и местного населения, которое частично выступало за самостоятельность, а частично было просто куплено на обещания богатой жизни, причем русскоязычному меньшинству обещалось полное равноправие. В Крыму же местное население относится к Украине как к оккупанту, а к России - как к своей Родине. Так что Волкер "мощно опозорился" со своим сравнением.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Н Олег
Н Олег
небольшая разница в том, шо шпроты, в большинстве, мечтали выйти из Союза [это их право, но за лишение прав местных русских ответят] --- а крымчане ПОГОЛОВНО мечтали вернуться в Россию -- что и произошло ...
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
hunt andres
hunt andres
Жаль, что Курт этого не увидит. А параллель с балтией не уместна абсолютно.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки

ads pixel