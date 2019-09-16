"40 років окупації": Волкер розповів, коли Росія поверне Крим

Росія, яка окупувала Крим, згодом поверне Україні вкрадений півострів.

Про це в інтерв'ю "1+1" заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Дипломат зазначив, що вірить у повернення Криму.

"Так, так, я вірю. Ми бачили, як це відбувалося з балтійськими країнами. Радянський Союз повернув їм незалежність після 40 років окупації. Захід, Сполучені Штати, інші країни трималися твердої лінії й не визнавали примусового включення цих країн до Радянського Союзу. Також ми маємо дуже жорстку позицію щодо Криму – ми не погодимося з російською анексією півострова. Щодо цього була заява Майкла Помпео минулого року", – розповів він.

Волкер підкреслив, що аналогічної позиції дотримуються в Євросоюзі.

"Дуже важливо, що ми визначилися з правильною позицією і зупинилися на цьому. Адже час змінює все, і одного дня, думаю, Крим повернеться до складу України", – додав він.

Курт Волкер

Як повідомляв OBOZREVATEL, Курт Волкер заявив, що Росії потрібно дати можливість легко відступити з Донбасу, тоді бойові дії в Україні припиняться.

Також дипломат зазначив, що повернення окупованих територій Донбасу під контроль України можливо лише після виборів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!