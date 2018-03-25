4 роки війни: у Порошенка показали ворогам, як він "угробив" країну

За чотири роки бойових дій на території України в країні стабілізувалася і почала зростати економіка, проводяться структурні реформи, відновлюється армія, ремонтуються дороги, будуються школи і дитячі садки, а також була сформована міжнародна коаліція союзників.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник президента України Юрій Бірюков, зазначивши, що в країні залишається багато людей, які продовжують активно критикувати владу і звинувачувати її у всіх бідах.

"За ці 4 роки в воюючою країні не вводили карткову систему відпуску продуктів, не скорочували (навпаки - збільшували) соціальні виплати, які не вводили додаткові податки на машини/відпустки/походи в ресторан, не запроваджували обов'язкову трудову повинність, не обмежували вибори/права і волі/пресу і соцмережі", - заявив Бірюков.

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Він написав, що "не Петро Порошенко анексував Крим і окупував Донбас. Не він вирізав заводи в Донецьку і Луганську".

"І якщо відволіктися від ботоферм і резидентів - все одно, в нашій країні залишається гігантська натовп ідіотів, які щиро кричать про зраду і звинувачують у всіх проблемах саме керівництво України, скромно обходячи увагою країну-сусідку. Ми називаємо цих людей зрадофіламі. Але чи не час вже сказати очевидне? Вони - вороги", - додав Бірюков.

Як писав "Обозреватель", раніше президент України Петро Порошенко пригрозив Російської Федерації повним руйнуванням.