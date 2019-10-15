''Утримати складно'': соціолог пояснив падіння рейтингу Зеленського

Рейтинг президента України Володимира Зеленського, незважаючи на падіння, зберігається на рівні 70%.
Про це у коментарі OBOZREVATEL заявив соціолог Дмитро Дмитрук. За його словами, опитування КМІС було проведене до 14-годинного марафону президента перед журналістами. Та й загалом падіння з 73% до 66% можна назвати коливанням.
Щоправда, надалі утримати позиції досить складно, враховуючи просування за темами врегулювання війни на Донбасі, відкриття ринку землі, перших платіжок за опалення. "Це гострі теми, утримати такий рейтинг, при тому, що в суспільстві ставляться до теми неоднозначно, важко. У будь-якому разі будуть втрати, що б не робив. Консенсусу в суспільстві немає, тому робота з цих питань викликатиме втрати", – сказав Дмитрук.
Володимир Зеленський
При цьому якоїсь граничної планки падіння рейтингу президента соціологи не бачать. Простіше кажучи – "трапитися може абсолютно все, що завгодно".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Активісти влаштували мітинги на початку жовтня під Офісом президента і на Майдані у Києві проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.
Президент України Володимир Зеленський незабаром після цього виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу", заявивши, що ніякої "капітуляції не буде".
З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмаєра" щодо Донбасу. Представник України в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження цієї "формули".
У мережі також було офіційно опубліковано листа, який підписав Кучма 1 жовтня.
Напередодні Зеленський пообіцяв не здавати інтереси держави у переговорах щодо Донбасу, заявивши, що "захищатиме суверенітет і незалежність України".
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