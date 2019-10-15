''Утримати складно'': соціолог пояснив падіння рейтингу Зеленського

Рейтинг президента України Володимира Зеленського, незважаючи на падіння, зберігається на рівні 70%.

Про це у коментарі OBOZREVATEL заявив соціолог Дмитро Дмитрук. За його словами, опитування КМІС було проведене до 14-годинного марафону президента перед журналістами. Та й загалом падіння з 73% до 66% можна назвати коливанням.

Щоправда, надалі утримати позиції досить складно, враховуючи просування за темами врегулювання війни на Донбасі, відкриття ринку землі, перших платіжок за опалення. "Це гострі теми, утримати такий рейтинг, при тому, що в суспільстві ставляться до теми неоднозначно, важко. У будь-якому разі будуть втрати, що б не робив. Консенсусу в суспільстві немає, тому робота з цих питань викликатиме втрати", – сказав Дмитрук.

Володимир Зеленський

При цьому якоїсь граничної планки падіння рейтингу президента соціологи не бачать. Простіше кажучи – "трапитися може абсолютно все, що завгодно".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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